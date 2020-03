Coronavirus : la station de ski Tremblant sera fermée à compter de dimanche

La compagnie américaine propriétaire de la station de ski Tremblant, dans les Laurentides, a annoncé samedi soir qu’elle fermait tous ses complexes de ski en Amérique du Nord, y compris celle de Mont-Tremblant, en raison du coronavirus.

«Après avoir soigneusement examiné notre responsabilité et pris en compte la situation actuelle liée à l’épidémie du coronavirus (COVID-19), et dans l’intérêt de nos communautés, employés et visiteurs, Alterra Mountain Company a pris la décision de suspendre ses opérations au sein de ses 15 destinations en Amérique du Nord, à partir du dimanche 15 mars», a annoncé l’entreprise samedi soir.

«Toutes nos opérations, remontées mécaniques, services d’alimentation, magasins et magasins de location seront fermés jusqu’à nouvel ordre», a-t-il été précisé.

La mesure restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Les clients souhaitant annuler leur visite, notamment ceux qui avaient une réservation d’hôtel aux Suites Tremblant pendant la période de fermeture, seront remboursés, a assuré l’entreprise, ajoutant qu’elle s’excuse pour les inconvénients.

L’entreprise anticipe un grand nombre d’appels au cours des prochains jours et a remercié ses clients à l’avance pour leur patience, «pendant que nous gérons au mieux les différentes demandes et questions».