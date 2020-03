Coronavirus : vous nous avez posé des questions, nos experts vous répondent

Propagation du virus, risque de contagion et proximités sociales sont au centre des questionnements en cette première fin de semaine de pandémie. Vous êtes toujours nombreux à nous faire part de vos questions par rapport au coronavirus qui sévit en ce moment. Nous avons posé vos questions à des experts. Voici leurs réponses.

Nous tenterons de répondre à vos questions ici même au cours des prochains jours

Voici les 8 questions retenues :



Combien de temps le coronavirus reste-t-il contagieux sur différentes surfaces? (Question provenant de Sophie Thibeault)

«Un récent article scientifique nous apprend que le COVID-19 peut survivre 72 heures sur du plastique ou de l’acier inoxydable et 24 heures sur une surface en carton.» - Dr Caroline Quach-Thanh, pédiatre, microbiologiste et infectiologue au CHU Sainte-Justine



J’ai 70 ans. J’aimerais garder mes petits-enfants qui ont des parents qui travaillent dans le réseau de la santé. Que dois-je faire? (Question provenant de Françoise Chesnay)

« C’est une question difficile à répondre, surtout compte tenu des consignes du gouvernement Legault qu’on a reçu samedi. Non, elle ne devrait pas les garder, malheureusement. Ça augmente les risques de s’exposer au virus. La consigne de prudence est claire, surtout si une personne a des problèmes de santé chroniques. Premièrement, les personnes de 70 ans et plus doivent sortir le moins possible, seulement en cas de nécessité. Les contacts avec toutes personnes sont à éviter, car on ne sait pas qui va devenir porteur du virus. L’autre conseil, c’est de ne pas paniquer. » - Dr David Lussier, gériatre à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Est-il risqué d’aller prendre une marche au parc? (Question provenant de Suzanne Laberge)

«On peut prendre une marche au parc. Il faut toutefois rester vigilant, se laver les mains et éviter les regroupements.» - Dr Caroline Quach-Thanh, pédiatre, microbiologiste et infectiologue au CHU Sainte-Justine

Est-ce que je dois éviter de voir mes amis et ma famille, même s'ils n'ont pas voyagé récemment? (Question provenant de Laura Brisson)

«Vous pouvez voir vos proches. Il faut toutefois être très prudent avec ceux qui ont des problèmes respiratoires.» - Dr Caroline Quach-Thanh, pédiatre, microbiologiste et infectiologue au CHU Sainte-Justine



En combien de temps peut-on guérir du coronavirus? (Question provenant de Diane Michel)

«Il y a énormément de facteurs qui entrent en compte. Ça peut être une période de quelques jours à plus d’un mois. Tout dépend de la sévérité de la maladie et, surtout, de la condition médicale de la personne.» - Dr Gary Kobinger, directeur du centre de recherches en infectiologie de l’Université Laval



Est-il nécessaire de se laver les mains et le linge avec de l’eau chaude? À quelle température élimine-t-on le virus? (Question provenant de Brigitte Lamarre)

«Ce qu’il faut retenir, c’est que de l’eau et savon, ça demeure la chose la plus efficace. Même en lavant son linge avec de l’eau froide et du savon, c’est suffisant pour tuer le virus.» - Dr Gary Kobinger, directeur du centre de recherches en infectiologie de l’Université Laval

Est-il possible de contracter le coronavirus dans l’air? Si oui, combien de temps le virus survit-il dans l’air? (Question provenant de France Fréchette)

« Ce qu’on sait, c’est que la plupart des cas de coronavirus se contractent dans les familles, lors de rapports rapprochés. Le virus, présentement, se transmet par des gouttelettes dans l’air qui proviennent des sécrétions des voies respiratoires. Pour éviter la transmission par contact direct, on recommande une distance sécuritaire de deux mètres entre les individus. » - Dr Gary Kobinger, directeur du centre de recherches en infectiologie de l’Université Laval

Comment peut-on faire la différence entre les symptômes du coronavirus et ceux d'une grippe? (Question de Catherine Lachapelle)

« Il y a de nombreuses différences, mais présentement, pour faire la différence entre les deux, ça prend un diagnostic de laboratoire. » - Dr Gary Kobinger, directeur du centre de recherches en infectiologie de l’Université Laval

Est-il déconseillé d’aller chez le dentiste? D’ailleurs, est-ce que les cliniques vont continuer d’ouvrir leurs portes? (question de Louise Rousseau)

« On demande à tous les patients, sans exception, s’ils ont voyagé à l’extérieur du pays ou s’ils ont des symptômes. S’ils nous répondent oui, à l’une ou l’autre de ces questions, on reporte leur rendez-vous d’au moins deux semaines. C’est une mesure en place depuis environ 10 jours. Si on remarque qu’une personne a des symptômes, on va la renvoyer à la maison. Mais ce n’est pas arrivé jusqu’à maintenant. Pour les autres, il n’est pas conseillé d’annuler un rendez-vous. Dans une clinique dentaire, tout est stérile en tout temps. Cependant, on s’intéresse plus à l’historique du patient que d’habitude. Coronavirus ou non, on se prépare en tout temps à traiter des patients contagieux. Les dentistes et les hygiénistes portent des gants et des masques, les comptoirs, les instruments, tout est stérilisé à l’aide d’un autoclave ou à la vapeur d’eau.» - Dr Joseph Coussa, propriétaire et un des dentistes au centre dentaire Oracare, à Montréal



« Pour l’instant, il n’est pas question de fermer les cliniques dentaires. On veut s’assurer de continuer de fournir les services à la population. Par contre, on suit la situation de très près, en contact avec la Direction de la santé publique et les différents ministères.» - L’Ordre des dentistes du Québec