Coronavirus: la Norvège va fermer ses ports et aéroports

OSLO | La Norvège a annoncé samedi qu’elle allait fermer ses ports et aéroports aux liaisons avec l’étranger, et renforcer ses contrôles frontaliers terrestres à compter de lundi, en raison de la pandémie de Covid-19.

« Nous faisons cela avec l’objectif de nous protéger contre l’épidémie », a déclaré la première ministre norvégienne Erna Solberg lors d’une conférence de presse.

« Cela implique en pratique que personne ne peut entrer en Norvège, c’est-à-dire que nous pouvons refouler des gens quand ils arrivent à la frontière à moins qu’ils n’aient une raison tout à fait particulière pour venir ici », a-t-elle dit.

La mesure sera effective à compter de lundi à 8 h (heure locale).

L’opérateur des aéroports norvégiens Avinor a ensuite précisé que les liaisons aériennes domestiques seraient assurées normalement.

La frontière ne sera « pas hermétiquement fermée », a ajouté Mme Solberg, en faisant valoir que le pays avait toujours besoin de médicaments et de produits alimentaires en provenance de l’étranger et que les Norvégiens conserveraient la possibilité de rentrer dans leur pays.

Dans la matinée, le ministère des Affaires étrangères avaient appelé les ressortissants du pays à renoncer à tout voyage « non-essentiel » partout dans le monde.

Jeudi, la Norvège avait déjà présenté « les mesures les plus vigoureuses et les plus intrusives » que le royaume ait connues en temps de paix, selon les mots de Mme Solberg. « Les mesures auront un effet important sur nos libertés individuelles », avait-elle affirmé.

Les autorités sanitaires avaient alors notamment décrété la fermeture de tous les établissements éducatifs, des crèches aux universités, celle de nombreux autres lieux publics (bars, piscines, salons de coiffure, studios de gym...) ainsi que l’interdiction des événements sportifs et culturels.

Samedi, 907 cas de coronavirus avaient été détectés en Norvège et deux personnes sont mortes des suites de la maladie.

