Trop important pour être fermé, selon Legault

Le métro de Montréal et les autres systèmes de transport collectif sont trop névralgiques pour être fermés, même si le gouvernement du Québec y a songé.

« On s’est posé la question. On en a discuté ensemble. Quand on pèse la balance des inconvénients, on pense, c’est important de laisser les transports en commun ouverts », a indiqué le premier ministre François Legault, samedi.

Employés de la santé

« Les employés, par exemple du réseau de la santé, on veut qu’ils se rendent au travail, puis il y en a beaucoup qui utilisent le transport en commun. On ne pourrait pas se permettre que ces gens-là ne soient pas capables de se rendre à leur travail », a poursuivi le premier ministre.

Il demande par ailleurs aux employeurs « d’étendre les périodes de pointe le matin et en fin de journée » pour éviter le trop-plein d’achalandage.

