Coronavirus: un restaurant géré par un Québécois en Floride souffre du départ des «snowbirds»

Le Frenchie’s Bar & Grill, le lieu de rendez-vous par excellence des Québécois exilés en Floride, prévoit d'essuyer de lourdes pertes financières en raison de la crise du coronavirus.

Situé près de Fort Lauderdale, l’établissement accueille les Québécois venus profiter du soleil floridien durant la saison hivernale depuis des années. En fait, la grande majorité de sa clientèle est originaire de la Belle Province.

L’annonce du premier ministre du Québec, François Legault, de rapatrier les «snowbirds» de la Floride s’est donc fait ressentir instantanément pour le propriétaire du restaurant Frenchie’s, Martin Tremblay.

«Tous les jours, ça quitte sans arrêt. Comme ce sont majoritairement des personnes âgées et qu’[elles] sont plus vulnérables au coronavirus, il y a une petite panique qui s’installe. Et avec ce que le premier ministre a dit aujourd’hui, ça décolle», explique M. Tremblay.

Au jour le jour

Il dit suivre la situation de près et réfléchir à la possibilité de fermer son commerce plus tôt que prévu, alors que la saison s’étire d’ordinaire jusqu’à la fin avril. Mais, pour l’instant, il ne veut pas laisser tomber les clients qui sont toujours sur place.

«C’est un mois de business qui part en fumée. Mars, c’est mon mois le plus rentable habituellement, mais près de 90% de mes clients vont partir très prochainement. On va y aller au jour le jour. Une chance que ce n’est pas arrivé au mois d’octobre ou novembre, au début de la saison.»

Samedi, on dénombrait 24 cas confirmés d’individus infectés par la COVID-19, dans le comté de Browart, où se trouve le Frenchie’s, pour 77 cas dans l’ensemble de la Floride.

