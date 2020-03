Déception pour la fondeuse québécoise Cendrine Brown

Une épreuve de la Coupe du monde de ski de fond devait être présentée à Québec ce week-end, mais les organisateurs ont finalement choisi d’annuler l’événement , au grand dam de l’athlète Cendrine Brown, entre autres.

Les concurrents y ont cru jusqu’à la toute fin, mais ils ont dû se résigner en raison de la pandémie du coronavirus. C’est avec déception qu’ils ont appris la nouvelle vendredi. Ils comprennent cependant la décision.

«On a pensé qu’on allait y échapper. Plus la Coupe du monde approchait, plus on pensait qu’elle allait avoir lieu puisque c’est un événement extérieur», a indiqué la Québécoise Cendrine Browne en entrevue à LCN, samedi.

«C’était l’un des derniers événements sportifs d’envergure à avoir encore lieu. On espérait, mais on se doutait que ça allait arriver», a-t-elle ajouté, précisant que «c’était la bonne décision» à prendre.

Sur le plan personnel, celle qui fréquente le Centre national d’entraînement Pierre Harvey à Québec est triste de ne pas pouvoir skier devant sa famille et ses amis. Cette annulation a aussi sonné la fin de la saison.

«C’est très décevant de ne pas pouvoir courir à la maison, a avoué Browne. On ne pensait pas que la saison allait se finir aussi abruptement. Il restait encore un mois de compétitions, mais elles ont toutes été annulées.»