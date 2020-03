Des initiés veulent profiter de la dégringolade boursière

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité boursière.

Des ventes dans cinq entreprises

Des dirigeants et des administrateurs d’au moins cinq entreprises québécoises ont acheté des actions, cette semaine, dans l’espoir de tirer profit de la chute généralisée des marchés. Lundi, le PDG de la Banque Nationale, Louis Vachon, a acheté 10 000 actions à un prix de 56,80 $ pour un total de 568 000 $. Le titre a clôturé hier à 54,96 $, en hausse de 17 %. Chez iA Société financière, le PDG, Denis Ricard, a investi 386 000 $ pour acheter deux blocs d’actions, lundi et jeudi. Une autre dirigeante et une administratrice d’iA ont acheté pour près de 185 000 $ d’actions à deux. Chez Lightspeed, l’administrateur Paul McFeeters a déboursé 370 000 $ pour acheter 20 000 actions. Enfin, chez Innergex et chez D-Box, quatre dirigeants ont investi collectivement plus de 100 000 $ pour soutenir le cours boursier de leur entreprise.

Un dirigeant de SNC-Lavalin liquide

Sandy Taylor, le président de la division d’énergie nucléaire de SNC-Lavalin, a vendu pour plus de 400 000 $ d’actions de la multinationale québécoise le 3 mars. Il a obtenu plus de 32,50 $ pour chacune de ses actions. Il a ainsi évité la débâcle boursière de cette semaine. Le titre de SNC a clôturé hier à 23,47 $, en hausse de 7 %.

Nouveau PDG à La Ruche

Nicolas Bouchard, le fondateur de DuProprio, qu’il a vendu en 2015, prend la tête de La Ruche. Cet organisme à but non lucratif se présente comme la plus grande plateforme de financement participatif québécoise. Depuis sa fondation, en 2015, La Ruche a récolté plus de 5,3 M$ auprès de 48 000 personnes et financé plus de 750 projets.

Électrification : Le Fonds FTQ investit 3 millions $

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé mardi un investissement de 3 M$ dans la PME longueuilloise Exprolink. L’entreprise conçoit et construit des véhicules de nettoyage pour les rues, trottoirs, pistes cyclables et parcs. Elle a lancé un premier modèle électrique : le Madvac LR50e.

Une PME d’ici vendue à une firme ontarienne

La firme ontarienne de logiciels Open Text, dont la Caisse de dépôt est un important actionnaire, vient de mettre la main sur la PME montréalaise XMedius, spécialisée dans l’échange sécurisé d’information et la télécopie numérique, pour 104 M$. Fondée en 1996, XMedius appartenait depuis 2015 à la firme américaine StoneCalibre. Ses revenus atteignent 55 M$ par année.