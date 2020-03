[EN DIRECT] Le Québec en état d’urgence sanitaire

Québec décrète l’état d’urgence sanitaire, qui lui donne des pouvoirs élargis pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

« Il faut mettre de côté les règles ordinaires pour aller plus vite. On a déclaré l’urgence sanitaire sur tout le territoire », a déclaré le premier ministre François Legault samedi.

Il a également :

Demandé aux Québécois de plus de 70 ans de rester chez eux

Interdit les visites dans les hôpitaux et CHSLD

Demandé aux Québécois de renoncer à leurs voyages

Demandé un report des négociations dans la fonction publique

Isolation forcée de quartiers ou de villes, fermeture de lieu de rassemblement, signature de contrats sans appel d’offres, téléconsultation entre médecins et patients, rapatrier les infirmières retraitées, réquisitions d’effectifs d’autres ministères, construction accélérée d’ouvrages ou d’installations à des fins sanitaires, la loi sur la santé publique du Québec donne de larges pouvoirs au gouvernement en cas d’urgence sanitaire.

François Legault demande à toutes les personnes au Québec qui ont 70 ans ou plus de ne pas sortir de chez elles. « J’annonce que toutes les visites dans les CHSLD et les hôpitaux sont interdites. On veut limiter les risques de contagion », a-t-il dit.

Il demande également aux Québécois à renoncer à leurs voyages. Les gens infectés proviennent des États-Unis, de la France, de l’Italie, de la République dominicaine, de l’Inde, et des bateaux de croisière.

