TREMBLAY, Marcelle



À Montréal, le 22 février 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Marcelle Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain Barras (Marilyn) et Line Barras, ses petits-enfants Jimi, Joey, Samuel, Jonathan, Marie-Hélène et Christophe, ses arrière-petits-enfants Victor, Nathaniel, Amélianne, Alizé, Gabriel et Jacob, ses soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 21 mars 2020 à 10h en la Paroisse Saint-Joachim de la Plaine : 10251 boulevard Laurier, Terrebonne, Qc, J7M 1V4.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE ST-LOUIS