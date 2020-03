MIGLIARA, Antonietta



À Montréal, le mercredi 11 mars 2020 est décédée, à l'âge de 84 ans, Antonietta Migliara, épouse de feu Calogero Migliara.Elle laisse dans le deuil ses enfants Salvatore (Danielle Trépanier), Anna et Giovanni (Anna D'Amico), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Dans les circonstances actuelles, la famille se réunira dans la plus grande intimité afin de célébrer les funérailles et vous remercie de votre compréhension. Mme Antonietta Migliara reposera par la suite au cimetière Le Repos St-François D'Assise auprès de son époux.Des dons en sa mémoire à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.