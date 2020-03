AUCOIN (DUFAULT), Florence



Le 9 mars 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée notre maman, Florence Aucoin.Elle laisse dans le deuil ses filles, Mireille (Roméo Beaudoin), Gislaine (Gilles Pepin), Michelle (Richard Godin), ses petits-enfants adorés, Patricia (Yannick), François (Stéphanie), Samuel (Stéphanie) et Florence (Dany), et cinq arrière-petits-enfants, Thomas, Maélie, Katia, Sarah et Gabriel, qui lui ont apporté un bonheur tout particulier dans les dernières années de sa vie. Elle laisse également ses soeurs Stella, Noëlla (Jean-Guy) et Bernadette, son frère René (Doris) et plusieurs neveux et nièces.Bien que son départ nous attriste profondément, nous conserverons le souvenir de son rire contagieux et de tous les beaux moments que nous avons partagés.Pour souligner le départ de ce petit bout de femme incroyable, la famille recevra les condoléances le samedi 21 mars 2020, de 13 h 30 à 16 h 30, à la résidence560, CHEMIN BORD-DU-LAC, DORVAL514-631-1511, info@jjcardinal.caUne célébration à la vie suivra à la chapelle de la résidence.La famille tient à remercier le personnel médical et les préposées du Château Dollard, de même que Mahi, Kim, Marie et Mireya. Enfin, un merci particulier à Nathalie Sauvé, un ange placé sur notre route.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer.