La grippe espagnole frappait le président et la Maison-Blanche en 1918-1919

Depuis quelques jours déjà, on s’inquiète de contacts entre un porteur brésilien du virus et l’entourage du président. Donald Trump évoquait hier la possibilité de se soumettre à un test.

Tout comme c’est le cas au Canada en raison de l’état de santé de l’épouse du premier ministre, il me semble bien légitime de s’inquiéter de la santé du président. Si Donald Trump était atteint, il ne serait pas le premier à assumer ses fonctions en pareilles circonstances. En 1918, la grippe espagnole, responsable d’une autre pandémie, s’était faufilée jusque dans les murs de la Maison-Blanche.

C’est un article publié samedi matin sur le site du Washington Post qui résume l’impact non négligeable du virus sur la santé et les décisions du président américain.

Si la grippe espagnole évoque les champs de bataille et les tranchées de la Première Guerre, on estime souvent qu’elle a affecté le tiers de la population mondiale, et les États-Unis n’ont pas été épargnés. Avant que les symptômes ne se manifestent chez le président Wilson, son secrétaire personnel et sa fille aînée furent touchés. On relève même des cas de maladies chez deux moutons d’un petit troupeau qui broutait sur les pelouses de la Maison-Blanche!

Les premiers cas dans l’entourage présidentiel se sont donc manifestés en 1918, et Woodrow Wilson sera affecté par le virus à son retour de Paris en 1919. Confronté à la sévérité des symptômes, le médecin personnel du président croit tout d’abord à un empoisonnement tellement la progression est fulgurante.

D’abord alité et incapable de s’asseoir dans son lit, le président commence à se comporter étrangement. Le personnel tente de garder le secret autour de son état de santé, mais ses déclarations sont de plus en plus inquiétantes pour ses proches et ses conseillers.

L’article du Post avance que la maladie du président aurait eu une incidence sur les négociations de paix. Confus, Woodrow Wilson aurait accepté des demandes de la France qu’il rejetait jusque là.

Pendant la même période, un autre jeune homme politique ambitieux souffrira de la grippe espagnole: Franklin D. Roosevelt (FDR). Peut-on imaginer l’histoire des États-Unis ou même l’histoire mondiale sans les contributions de Woodrow Wilson et FDR?

Si un récit plus complet des difficultés rencontrées en 1918-1919 par le personnel de la Maison-Blanche vous intéresse, je vous laisse trois liens.

