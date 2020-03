La maison de la semaine: condo de style maison

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration du courtier Richard Laturaze de Re/Max 1er Choix inc. R.L. Pour en connaître davantage sur cette propriété, cliquez ici.

Quitter la résidence familiale pour habiter en condo pourrait s’avérer une étape plus facile à réaliser et à accepter, en choisissant cette unité aménagée sur deux étages sous un plafond cathédrale, qui donne l’impression de vivre dans une petite maison, à Beauport.

Situé sur l’avenue des Moulineaux, à quelques pas des Promenades Beauport, ce condo suggéré par Richard Laturaze profite d’une entrée extérieure indépendante, d’un grand balcon et de deux espaces de stationnement. Aucun espace commun à partager, pas de longs corridors à traverser et peu de frais à diviser entre les copropriétaires!

Ce milieu de vie accueillant et chaleureux regroupe deux grandes chambres, une salle de bains, une salle d’eau et des espaces de vie ouverts aménagés sur deux étages, qui maximisent le sentiment de bien-être ressenti lorsqu’on rentre à la maison.

Prêts pour la visite?

En ouvrant la porte, laissant nos bottes au pied de l’escalier, le froid de l’hiver ne peut nous accompagner jusqu’à l’étage. Sous le plafond cathédrale, qui crée l’effet d’une résidence en montagne, l’espace ouvert en façade réunit la salle à manger sous un luminaire des plus originaux, ainsi que le salon près du foyer au bois vêtu d’un manteau en ardoise s’élevant jusqu’au plafond. C’est ici que se nourrit le bonheur de vivre ensemble, partageant un repas ou se prélassant devant les flammes d’un feu qui crépite.

Photo Courtoisie Mélanie Paré photographe

Photo Courtoisie Mélanie Paré photographe

Photo Courtoisie Mélanie Paré photographe

Des portes-jardin s’ouvrent sur un grand balcon, où un barbecue attend le retour du beau temps. Ici, on entend l’appel de la piste cyclable non loin, menant aux divers commerces et services situés sur la rue Clémenceau. Et lorsqu’il faut se rendre plus loin en voiture, trois accès à l’autoroute Félix-Leclerc se trouvent à proximité.

La cuisine de type laboratoire à l’extrémité de laquelle se cachent la laveuse et la sécheuse, brille autant que le premier jour, les propriétaires en ayant pris grandement soin, comme toutes les autres pièces du condo. Les armoires blanches, le dosseret en céramique, ainsi que les comptoirs en stratifié reluisent comme s’ils avaient été installés hier.

Photo Courtoisie Mélanie Paré photographe

La salle de bains pratique et bien entretenue, avec sa douche en verre et en céramique immaculée, ainsi que sa baignoire thérapeutique, sa lingerie et sa longue vanité, crée un havre de paix. La vaste chambre principale la voisine, évitant de devoir monter l’escalier à l’heure de dormir. Celui-ci, en bois et dénué de contremarches, semble presque flotter dans l’espace, laissant la lumière du jour le traverser.

Photo Courtoisie Mélanie Paré photographe

Photo Courtoisie Mélanie Paré photographe

Photo Courtoisie Mélanie Paré photographe

L’étage pourrait être réservé à l’aménagement d’un bureau sur la mezzanine, alors qu’un jeune ado prendrait volontiers possession de la chambre dotée d’une porte-patio, tout en profitant de sa salle d’eau privée. Voilà d’agréables appartements pour dormir et faire ses devoirs, tout en profitant de la bienveillance de ses parents.

Photo Courtoisie Mélanie Paré photographe