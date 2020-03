La religion de la mondialisation

Vous souvenez-vous du temps béni où les chantres de l’abolition des frontières faisaient rêver même les moins audacieux des voyageurs ?

Nous étions tous, humains de la planète, des frères. Grâce aux transports aériens modernes, nous allions pouvoir visiter tous les pays du monde et les gens du monde entier nous rendraient visite à leur tour.

La mondialisation, croyaient les naïfs, nous rapprocherait. Terminés les Noirs, les Blancs et les Jaunes. Adieu les préjugés religieux et culturels. Finis ces États-nations repliés sur eux-mêmes, protectionnistes et autoritaires, chacun à sa manière.

Abolis les monopoles économiques et les corporatismes syndicaux. Vive la libre circulation des biens et des personnes. Bienvenue dans l’ère des délocalisations d’usines au profit de celles des pays qu’on appelait « sous-développés », mais rebaptisés depuis « pays en voie de développement ». Les salaires minima payés dans nos démocraties seraient divisés par trois, quatre voire cinq dans le tiers monde. Les gens d’affaires se sont littéralement pâmés.

Fadaises

Grâce aux avancées scientifiques, la médecine serait accessible à toutes les nations. Elle bénéficierait de la générosité des pays riches pour soigner les malades des pays émergents. Dire que tant de théoriciens du bonheur ont cru à ces fadaises.

Les pays européens les plus riches ont accepté de céder une part de leur souveraineté pour vivre une nouvelle identité européenne dont les contours ont été définis par les grands technocrates de Bruxelles, qui se sont crus des dieux. Ils ont oublié dans leurs envolées lyriques sur l’Homo Europeaus les petits, les obscurs et les sans-grade, qui ont compris, eux, qu’ils n’étaient plus que les dindons de la farce.

Les frontières des pays européens ont été abolies et peu de gens de gauche comme de la droite modérée ont imaginé que l’Afrique et le Moyen-Orient déverseraient leurs citoyens mal lotis ou persécutés, rêvant de liberté, de justice et de prospérité, dans des pays où la population n’avait pas été suffisamment préparée à pareil choc anthropologique. D’où les dérives des extrémistes et la renaissance d’un nationalisme et d’un populisme qui ont assombri la fin du XXe siècle.

Menace

Seuls les spéculateurs et les financiers multimilliardaires y ont trouvé leur compte. Aujourd’hui, le coronavirus les menace autant que tout le monde. C’est ce qu’on appelle la justice immanente.

Le virus a vu le jour en Chine avant de mener tout l’Occident au bord du précipice. La mondialisation des microbes et autres saletés, voilà ce que tant de chantres au discours universel n’avaient pas imaginé.

L’économie est en sérieux danger. La panique entraîne la panique. Le président de la plus grande puissance du monde – mais pour combien de temps ? – est le pire Américain que l’on pouvait imaginer pour rassurer la Terre. Il vient d’interdire à ses alliés de toujours, sauf aux Britanniques et aux Irlandais, deux peuples anglophones, d’entrer aux États-Unis. Et il laisse Fox News diffuser ses théories conspirationnistes en sa faveur. Or, on sait que Donald Trump souhaiterait ardemment être réélu. Voire même élu président à vie, comme ses homologues russe et chinois qu’il admire.