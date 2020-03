Le port de lunettes ne protège pas contre la COVID-19

WATERLOO, Ontario - Trois chercheurs en santé oculaire veulent contrer la désinformation qui circule à propos du port de verres de contact et de lunettes dans le cadre de la pandémie du nouveau coronavirus, COVID-19.

Lyndon Jones, directeur du Centre de formation et de recherche oculaires (CORE) de l'Université de Waterloo (Canada), Philip Morgan, directeur d'Eurolens Research à l'Université de Manchester (Royaume-Uni), et Jason Nichols, professeur à la faculté d'optométrie Birmingham de l'Université d’Alabama (États-Unis) et rédacteur en chef de «Contact Lens Spectrum», conseillent aux professionnels des soins oculaires et aux consommateurs d'adopter des pratiques fondées sur des données probantes.

Pour les chercheurs, il n’est pas prouvé que le port de lunettes protège contre la COVID-19 ou d’autres formes de transmission virale. Les lunettes ne sont donc pas un moyen de protection.

En revanche, la désinfection des lunettes et des verres de contact est fortement recommandée. «Certains virus peuvent survivre sur des surfaces pendant des heures et des jours et se retrouver ensuite sur les doigts et le visage de personnes portant des lunettes», a indiqué dans un communiqué le Centre de formation et de recherche oculaires de l’Université de Waterloo.

Comme la plupart des personnes presbytes doivent porter des lunettes pour lire, elles peuvent les mettre et les enlever à plusieurs reprises chaque jour.

«Ce groupe d'âge semble faire partie de la population la plus susceptible d'être touchée par la COVID-19 en comparaison avec les porteurs de lentilles de contact généralement plus jeunes», selon ces scientifiques qui recommandent de désinfecter les verres de contact.

«Toute personne portant des lentilles de contact doit jeter chaque soir les lentilles jetables qu'elle utilise ou désinfecter régulièrement les lentilles», ont-ils soutenu.

Il est en outre conseillé d’interrompre le port des verres de contact en cas de maladie, est-il précisé.

«Se laver les mains»

Geste trivial s’il en est, le lavage adéquat des mains est essentiel, encore plus dans un contexte de propagation du coronavirus.

«Toute personne portant des lentilles de contact ou des lunettes doit absolument laver longuement et soigneusement ses mains avec de l'eau et du savon, puis les sécher avec du papier absorbant non utilisé», a-t-on conseillé.

Et ce geste doit être répété avant la mise en place et le retrait des lentilles.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de laver souvent les mains pour réduire les risques de contracter le virus.

De plus, il faut éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains sales.