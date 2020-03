Le week-end culturel de Élise Guilbault

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Le livre N’essuie jamais de larmes sans gants, de l’auteur suédois Jonas Gard. C’est un livre formidable. L’histoire est campée dans les années 1980-1990, quand la société a été chamboulée par l’apparition du sida. On y suit deux hommes amoureux, avec en toile de fond les mœurs de l’époque, et la condamnation de l’amour et de l’homosexualité. Je fais partie de la génération qui a assisté à tout cela. Ayant des amis qui sont morts du sida, dont mon professeur de piano qui a été l’une des premières victimes de la maladie, décédé en 1983, ce livre m’interpelle particulièrement. Il fait plus de 800 pages et est écrit d’une manière exceptionnelle. C’est d’une immense sensibilité !

Quel est le récent film qui vous a séduite ?

J’ai beaucoup aimé le film Marriage Story, qui est en fait l’histoire du cinéaste Noah Baumbach. C’est un point de vue d’homme et c’est brillamment mené, mais par-dessus tout, pour moi, dans ma position d’actrice, regarder cela a été une révélation : j’ai vu des acteurs à l’état brut. Le réalisateur au montage a su exactement choisir l’équilibre parfait pour l’interprétation plus que juste. Celle qui nous transperce, qui nous enveloppe, qui fait en sorte que l’on se sent concerné. Quand on ferme son téléviseur, on sent qu’on ne s’est pas simplement diverti, quelque chose est entré en nous. Je ressens cela parfois aussi en sortant du théâtre ou du cinéma. Ça nous fait réfléchir. C’est un film avec beaucoup d’humanité.

Quel est le spectacle à voir ?

J’ai vu le spectacle de Céline dans le cadre de sa tournée Courage à deux reprises. La première fois, avant les Fêtes, j’étais en loge, puis le 18 février dernier, je l’ai revue au Centre Bell. C’est un spectacle formidable ! Comme tout le monde, j’ai suivi sa carrière. Ayant des amis qui ont beaucoup travaillé avec elle, je me suis retrouvée à quelques reprises à Vegas. Je l’ai vue évoluer tout au long de sa carrière et j’avoue qu’avec ce spectacle, Céline se retrouve à une espèce d’apogée.

Sinon, je ne vais pas manquer le spectacle de la danseuse Louise Lecavalier qui sera en solo dans le cadre du FTA en mai prochain. Elle est exceptionnelle !

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

La plus belle série que j’ai vue ces derniers mois est celle de Serge Boucher, Fragile, avec Marc-André Grondin et Pier-Luc Funk. C’est une grande série formidable. Le jeu est tellement vrai, on ressent un dévouement de la part des acteurs et l’écriture est extrêmement brillante. C’est en quelque sorte un thriller de sentiments avec un aspect psychologique.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

J’ai une admiration infinie pour l’artiste britannique Banksy, un grand graffiteur qui demeure anonyme et que l’on ne voit jamais. Il évoque pour moi un mouvement artistique qui ébranle et qui dérange. Son travail et son cheminement sont exceptionnels. En plus de son art urbain, il a, entre autres, réalisé des films. Avec ses toiles, il s’impose souvent là où il y a la guerre et il remet en question l’establishment en dénonçant diverses causes. C’est un grand défenseur de la paix et de l’amour.

