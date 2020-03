Loto-Québec cesse ses activités de bingo en réseau et de Kinzo

MONTRÉAL – Après avoir annoncé jeudi la fermeture de ses casinos et de ses salles de jeux, Loto-Québec a indiqué samedi qu’elle cessait ses activités de bingo en réseau et de Kinzo.

• À lire aussi: [EN DIRECT SAMEDI 14 MARS] Toutes les nouvelles sur la pandémie COVID-19

• À lire aussi: 21 personnes sont maintenant atteintes du coronavirus au Québec

• À lire aussi: Coronavirus: Loto-Québec sera privée d’environ 2,5 M$ par jour

Loto-Québec présente cette décision, effective immédiatement, comme une «mesure préventive supplémentaire» pour freiner la pandémie de la COVID-19, alors que, samedi, quatre nouveaux cas confirmés ont fait grimper le bilan à 21 personnes atteintes dans la Belle Province.

Dans la foulée de cette mesure qui émane de la société d’État, et non du gouvernement Legault, les propriétaires de salles qui tiennent ces activités de bingo en réseau et de Kinzo ont été invités à cesser temporairement toutes leurs activités.

«La décision de fermer les casinos et les salles de jeux opérées par Loto-Québec, c’était la décision du gouvernement en fonction des directives de la santé publique», a indiqué le porte-parole de Loto-Québec, Patrice Lavoie, en entrevue avec l’Agence QMI.

«Pour les activités de bingo et de Kinzo, qui sont offertes dans des salles opérées par des partenaires, on invite ces derniers à considérer la situation pour le reste de leur programmation, à savoir s’ils devraient fermer», a-t-il précisé.

Quelques minutes après l’annonce de Loto-Québec de cesser ces activités de bingo et de Kinzo, déjà quatre salles avaient annoncé qu’elles cessaient leurs activités pour une durée indéterminée, soit celles de Rimouski, de Thetford Mines, de Saint-Jérôme et de Saint-Georges.

Au Québec, on compte 41 salles qui offrent les activités de bingo en réseau de Loto-Québec. De ce nombre, 17 proposent aussi le Kinzo. M. Lavoie a précisé que la plupart de ces salles accueillent moins de 250 personnes à la fois, soit le maximum autorisé par Québec dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.