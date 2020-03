Meliá Caribe Beach de Punta Cana: détente totale en famille

PUNTA CANA, République dominicaine | La mer, la plage, un site enchanteur. Au Meliá Caribe Beach de Punta Cana, tous les ingrédients de base sont fournis pour un séjour où la détente et le plaisir sont au rendez-vous. Et toute la famille pourra en profiter pleinement.

Photo courtoisie

Située à l’extrémité est de la République dominicaine, à la jonction de la mer des Caraïbes et de l’océan Atlantique, Punta Cana est bien connue pour ses plages au sable fin et ses complexes hôteliers luxueux. Il s’agit d’une destination prisée par les golfeurs, mais depuis quelques années, les stations de villégiature tendent à courtiser les familles de plus en plus nombreuses à voyager.

Charmer la famille

Photo courtoisie

Le Meliá Caribe Beach est un grand complexe aux magnifiques jardins où paons et flamants roses déambulent à leur guise. Les enfants s’amuseront de voir ces grands oiseaux marcher entre les chaises longues près de la piscine ou se baigner dans les différents lagons du domaine. La présence de nombreux arbres exotiques donne au site des airs de jardin botanique.

Photo courtoisie

Une vaste aire est aménagée pour accueillir les enfants avec leurs parents. Le pavillon Kids & Co offre à l’extérieur un parc avec des modules de jeux, une piscine de petite dimension ainsi qu’une barboteuse, le tout ceinturé de grands arbres créant de l’ombrage. Un sauveteur s’y trouve aussi en permanence. À l’intérieur, une grande salle accueille les jeunes avec des jeux de société et des consoles de jeux vidéo. Un local est réservé exclusivement aux bébés, où ils peuvent jouer en toute quiétude et faire la sieste. Il est possible d’avoir recours à des services de gardiennage sur place durant la journée.

Photo courtoisie

Des jeux d’eau et des glissades

Adjacents au pavillon Kids & Co, des jeux d’eau et des glissades ont été aménagés dans un espace entièrement réservé aux familles. Sécuritaire, le parc aquatique est clôturé et de nombreux sauveteurs se trouvent sur place. Trois bassins ont été créés, tantôt adaptés pour les bébés, les jeunes enfants et les plus vieux. Le style des modules d’eau vous semblera peut-être familier puisqu’ils ont été construits par la compagnie québécoise Vortex, à l’origine de nombreux jeux d’eau des parcs du Québec. Sur le site se trouve un casse-croûte, ce qui simplifie la vie des parents au moment des repas.

Photo courtoisie

Deux hôtels, un seul site

Le Meliá Caribe Beach partage le site avec le Meliá Punta Cana Beach Resort. Le premier offre une réelle expérience tout inclus pour toute la famille alors que le second est réservé exclusivement aux adultes. On peut facilement se promener de l’un à l’autre... pourvu que les enfants demeurent sur le site du Meliá Caribe Beach. Pour profiter pleinement du site, il est possible de faire garder les enfants pendant quelques heures, au pavillon Kids & Co, ou dans la chambre, moyennant des frais en sus. On peut ainsi se rendre au spa pour s’offrir des soins esthétiques et de massothérapie ou bien profiter d’un moment en tête-à-tête entre adultes dans les restaurants ou les bars du Meliá Punta Cana Beach Resort.

L’hôtel offre plusieurs types de chambres et de nombreuses unités communiquent entre elles pour le bien-être des familles nombreuses. Pas moins de 13 des 17 restaurants et bars accueillent les enfants avec des menus variés et une nourriture de qualité.

Notre journaliste était l’invitée du Meliá Caribe Beach.

Les plus

Les aires de jeux du parc aquatique sont bien aménagées et sécuritaires, et les sauveteurs sont attentifs et avenants. Ils n’hésitent pas à intervenir pour faire respecter les consignes de sécurité.

Les moins

Les activités hors site sont dans l’ensemble assez limitées et se résument aux traditionnelles expéditions en catamaran. Mieux vaut profiter pleinement du site de l’hôtel en famille.

La section The Level, un petit plus

La chaîne Meliá offre à ses clients la possibilité de profiter du service exclusif The Level. Les personnes qui choisissent cette option ont droit à un service de conciergerie personnalisé et des espaces sur le site leur sont réservés. Les habitations sont situées près d’une piscine accessible uniquement à la clientèle The Level. Certains restaurants comme le Riviera ainsi qu’une section de la plage avec casse-croûte sont également réservés à ceux qui ont opté pour ce service haut de gamme.

On épate la galerie