Métier de l'immobilier: coffreur à béton, l’importance de la base

Toute construction doit reposer sur de solides bases, et le coffreur à béton a un rôle important à jouer de ce côté-là.

Au-delà des fondations, le coffreur à béton peut notamment être amené à construire les coffrages des poutres, des colonnes, des dalles et des escaliers. Son rôle consiste ainsi à créer des moules pour donner la forme au béton. Dans l’exercice de ses fonctions, le coffreur à béton travaille principalement à l’extérieur.

Des aptitudes essentielles

Pour exercer son métier, le coffreur à béton doit posséder de nombreuses aptitudes essentielles. Il doit être organisé et méthodique, puisqu’il doit planifier la séquence de travail de coffrage. Il doit également avoir des aptitudes interpersonnelles développées puisqu’il est amené à travailler en équipe. De bonnes habiletés en mathématiques et un sens aiguisé pour la résolution de problèmes sont essentiels. En effet, c’est au coffreur que revient la responsabilité de faire l’interprétation des plans, devis, croquis et dessins d’installation. Il doit calculer les longueurs d’assises, déterminer les types de coffrages ainsi que les composants nécessaires. Il doit aussi estimer la quantité de matériaux, l’équipement et l’outillage qui devront être utilisés, tout comme calculer le volume de béton. Une facilité à communiquer simplifiera les contacts avec les grutiers et les opérateurs de pompes à béton. Le rôle du coffreur à béton consiste également à vérifier et ajuster les coffrages, à évaluer les impacts de la coulée, de la vibration, du lissage et de l’imperméabilisation du béton sur le coffrage, ainsi qu’à s’assurer de l’enlignement des murs. Ajoutons aux tâches réalisées par le coffreur à béton, la mise en place de passerelles, la pose d’ancrages et l’installation de joints de coulée et d’expansion.

Une solide formation

Le coffreur à béton est en fait un charpentier-menuisier qui s’est spécialisé en coffrage. Le candidat doit donc suivre une formation de 1350 heures en charpenterie-menuiserie. Il apprendra notamment à construire des coffrages d’empattements, de murs de fondation et de murs de béton, de même que des coffrages de colonnes, de poutres, de dalles et d’escaliers de béton. Une fois son diplôme d’études professionnelles (DEP) en poche, il doit travailler 4000 heures en tant qu’apprenti coffreur à béton, après quoi, il doit réussir un examen pour obtenir le titre de compagnon.