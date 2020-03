COVID-19: les voyageurs invités à rentrer au pays pendant que cela est encore possible

Le gouvernement Trudeau demande aux voyageurs canadiens de revenir au pays pendant qu’il en est encore temps, afin de ne pas être coincés à l’étranger alors que la pandémie de COVID-19 fait rage sur la planète.

• À lire aussi: Les 24 stratégies de Québec pour sauver le plus de vies

• À lire aussi: Le Québec en état d’urgence sanitaire

Le message, d’abord mentionné vendredi, a été réitéré samedi, sur Twitter, par le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne.

«AVERTISSEMENT OFFICIEL AUX CANADIENS À L’ÉTRANGER: Nous recommandons aux voyageurs canadiens de revenir au Canada par des moyens commerciaux pendant qu'ils sont encore disponibles», peut-on lire dans le micromessage du ministre.

AVERTISSEMENT OFFICIEL AUX CANADIENS À L’ÉTRANGER :



Nous recommandons aux voyageurs canadiens de revenir au Canada par des moyens commerciaux pendant qu'ils sont encore disponibles. pic.twitter.com/lssigQR1BI — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) March 14, 2020

«Les Canadiens qui sont à l’extérieur du pays devraient se renseigner sur les options commerciales qui s’offrent encore à eux pour rentrer au Canada et devraient envisager de revenir plus tôt que prévu alors que ces options deviennent plus limitées», peut-on lire dans un communiqué plus détaillé d’Affaires mondiales Canada, qui recommande par ailleurs aux Canadiens à l’étranger de s’inscrire auprès du service d’Inscription des Canadiens à l’étranger.

L’avertissement officiel d’Ottawa recommande aussi aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’étranger.

«Pour tenter de limiter la propagation de la COVID-19, plusieurs gouvernements ont adopté des mesures restrictives spéciales d’entrée et de sortie. De nouvelles restrictions pourraient être imposées et gravement perturber les projets de déplacement des Canadiens», a expliqué Affaires mondiales Canada.

À VOIR AUSSI