Paris-Nice : Une étape dure pour conclure

(Sportcom) – Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) a trimé dur, samedi, afin de mettre la table pour son leader Thibaut Pinot qui a terminé troisième à la dernière étape de Paris-Nice. L’édition 2020 de la course au soleil s’est terminée une journée plus tôt que prévu et a été réduite de quelques équipes en raison de la pandémie mondiale de la COVID-19.

• À lire aussi: [EN DIRECT SAMEDI 14 MARS] Toutes les nouvelles sur la pandémie COVID-19

Le grimpeur colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) s’est imposé en solitaire à l’arrivée au sommet située à Valdeblore la Colmiane après s’être échappé dans les quatre derniers kilomètres de la course qui en comptait 166.

L’Allemand et détenteur du maillot de meneur Maximilian Schachmann (BORA – hansgrohe) a tenu bon et sa sixième place au sommet de l’ascension finale de 16 kilomètres lui a permis de conclure le tour en jaune. Quant à Duchesne, 43e du jour, il termine dans un groupe de 10 coureurs qui a franchi la ligne d’arrivée avec une quinzaine de minutes de retard.

«C’était encore une journée difficile avec beaucoup de batailles dans le premier col avant que ne parte la première échappée. Même les leaders étaient dans les coups dans ce col d’une dizaine de kilomètres. Notre équipe a très bien fait et nous étions bien représentés. Thibaut finit ça avec une belle troisième place !» a reconnu le cycliste originaire de Saguenay qui conclut le tour au 46e rang.

Thibaut Pinot est cinquième au général.

L’annulation de la dernière étape prévue dimanche a fait en sorte que le peloton a pleinement profité de sa sortie sur les routes de la Côte d’Azur croit le Québécois.

«Tout le monde voulait en profiter, car on ne sait justement pas quand nous allons courir à nouveau, si c’est à la fin avril ou en mai. Pour l’instant, je vais récupérer de ce Paris-Nice au cours des prochains jours, car la course était très dure. Après, on verra où on en est et je ferai probablement une coupure pour revenir sur les courses en mai», a conclu le champion canadien 2018.