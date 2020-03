Place... aux chats

Donna Vivino n’avait jamais assisté à une représentation de la célèbre comédie musicale Cats avant d’accepter le rôle de Grizabella dans la tournée nationale. Un seul détail a suffi à la convaincre. « Quand j’ai su que je devrais chanter Memory chaque soir, j’étais vendue », lance l’Américaine en riant.

Pas besoin de connaître les ramifications du synopsis de Cats (ou de n’importe quelle comédie musicale, d’ailleurs) pour être familier avec la chanson Memory.

Car bien qu’elle résonne sur Broadway depuis le début des années 1980, elle a rapidement outrepassé les confins de la célèbre artère de New York, portée par les voix de Barbra Streisand, Céline Dion, Nicole Scherzinger et, plus récemment, Jennifer Hudson. À ce jour, elle demeure la pièce la plus connue du répertoire d’Andrew Lloyd Webber.

« C’est un monument de la chanson populaire, atteste Donna Vivino. La chanter, soir après soir, est un honneur, oui. Mais c’est aussi une tâche très importante. Les gens la connaissent, ils ont hâte de l’entendre. La meilleure chose que je peux faire, c’est de rester fidèle au texte et à la mélodie d’Andrew Lloyd Webber. »

Le grand bal

Mais outre Memory, que connaît le grand public de Cats ? Souvent, très peu, concède l’Américaine. Pour les novices, rappelons que la comédie musicale plonge les spectateurs en plein cœur du grand bal annuel des chats, occasions où ils tenteront par tous les moyens d’épater le grand Deutronomy, doyen des ruelles. Pourquoi ? Parce qu’il y choisit un chat, un élu, digne de monter au paradis et accéder à la prochaine de ses neuf vies.

Donna Vivino y incarne ici Grizabella, une chatte ayant connu la gloire, mais désormais ostracisée par ses pairs. Elle voit alors en ce bal son ultime chance de rédemption.

« Grizabelle cherche désespérément l’acception des autres. Elle est vieille et affligée, troublée même, mais elle n’a rien perdu de sa fierté », précise Donna Vivino.

Ses complices et elle s’exécuteront donc dès mardi, dans une toute nouvelle chorégraphie signée Andy Blankenbuehler, célèbre pour son travail sur le phénomène musical Hamilton.

► La comédie musicale Cats est présentée du 17 au 22 mars à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts. Les représentations sont en anglais.