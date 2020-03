Pourquoi tenir à la solitude quand elle nous pèse tant?

Je n’ai jamais été grégaire. Seule fille entre deux garçons qui étaient sportifs et qui accaparaient l’attention de notre père, je me réfugiais dans les livres dès que j’avais un moment de disponible. J’avais quelques amies triées sur le volet, mais je préférais de beaucoup sortir avec ma mère pour aller faire des courses pour la maison ou magasiner pour admirer sa façon élégante de s’habiller.

J’ai grandi dans un cocon familial où nos grands-parents maternels et paternels étaient très présents, alors on n’avait pas besoin d’amis pour avoir de la compagnie. Rendue à l’âge adulte, j’ai fait la connaissance d’un garçon qui se suffisait à lui-même. C’était un intellectuel qui vivait dans sa tête et pour qui le matériel avait peu d’importance.

Je me suis laissée glisser dans cette union comme dans un bain de mousse parfumée, d’autant plus qu’elle avait l’aval de mes parents, qui admiraient ce garçon. L’un et l’autre, nous avons mené des carrières satisfaisantes, mais sans grand éclat, vu le peu de cas que nous faisions du « paraître ».

Puis mon mari est décédé à 58 ans d’un infarctus, et mes parents ont suivi peu de temps après. Je me suis donc retrouvée à peu près seule au monde, si ce n’est de mes deux frères et leur famille, que je vois une à deux fois par année, mais avec lesquels j’ai peu d’affinités.

Je suis rendue à 78 ans, avec toutes mes dents, comme disent les humoristes, et aussi toute ma tête. Mais je m’ennuie comme je ne pensais jamais m’ennuyer un jour. Et comme depuis les décès de mes parents et de celui de mon mari je n’ai plus personne de qui m’occuper, je me sens d’une inutilité crasse.

Ici, dans ma charmante banlieue, j’ai des voisins, mais je n’en connais aucun assez bien pour entretenir une conversation suivie. Je ne mange presque plus, alors je perds du poids, et ça inquiète mon médecin de famille. Je lui ai parlé de mon affreux sentiment de solitude, et la solution qu’il a vue pour remonter un peu mon moral rendu au plus bas, c’est une prescription d’antidépresseurs, que je n’ai pas fait remplir bien évidemment.

Ce qui me dérange le plus, c’est que je suis en train de perdre mon envie de vivre. J’aurais à ma portée une petite pilule létale que je prendrais vite certains matins, alors que certains autres, par l’effet d’un simple rayon de soleil qui traverse les rideaux de ma cuisine, ou le chant d’un oiseau qui vient chatouiller mon oreille, je me sens revivre un peu. Qu’est-ce qui m’a rendue comme ça, moi qui étais si heureuse jadis dans ma bulle ?

M-T. V.

Les moments volontaires de solitude de votre jeunesse s’accompagnaient de plein d’interactions avec votre entourage et les rendaient faciles à vivre. Tout comme ceux de votre vie d’adulte qui étaient remplis de la présence de votre conjoint, de vos parents et de vos beaux-parents. Mais plus votre isolement s’est intensifié, moins vous avez eu de ces instants à deux ou à plusieurs, pour recharger vos batteries affectives. Et votre cœur s’est tari. À part quelques ermites, tout le monde se construit, consciemment ou pas, dans les interactions avec les autres. Il faut partager des idées, des pensées, des envies, des émotions avec les autres pour se sentir vivre. Et votre existence en est, me semble-t-il, totalement privée. Je vous conseillerais de consulter un(e) psychologue, ou encore un(e) travailleur(euse) social(e) qui vous aiderait à vous bâtir un programme d’activités physiques ou artistiques pour vous sortir de votre torpeur et vous remettre dans le circuit du vrai monde. Il me semble urgent de sortir de chez vous un peu plus souvent et de continuer à refuser les médicaments pour privilégier les actions que vous suggérera votre thérapeute.