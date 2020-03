Que regarder durant la journée

Confiné à passer de longues journées à la maison ? Ouvrir le téléviseur sera sans doute un réflexe pour plusieurs dans les prochaines semaines. Si les grandes chaînes investissent beaucoup plus dans leur programmation en soirée puisque c’est à ce moment de la journée que les cotes d’écoute sont les plus hautes, qu’est-ce que la télé peut nous offrir de bon en journée ?

Des films à profusion, des talk-shows, quelques émissions originales : on peut trouver des choses intéressantes à écouter durant la journée. Parce que non, il n’y a pas que la 32e saison de Top Modèles à regarder. D’ailleurs, le célèbre soap a franchi le cap des 8000 épisodes. Ça fait beaucoup de rattrapage si vous ne l’avez jamais vu, mais sachez que c’est toujours diffusé en semaine à TVA à partir de 16 h 28.

Bonne nouvelle pour les fans de Ciné-Cadeaux : Télé-Québec a revu sa programmation de jour et ramène à l’écran deux grands classiques, soit Les douze travaux d’Astérix (20 mars) et Astérix et Cléopâtre (27 mars).

Dans les circonstances actuelles, l’offre de films a été bonifiée, dès 15 h du lundi au vendredi, avec des titres connus comme Dans une galaxie près de chez vous (17 mars) et Docteur Dolittle (24 mars).

D’ailleurs, c’est probablement à Télé-Québec qu’on trouve la programmation de jour la plus intéressante. Le diffuseur mise en après-midi sur la rediffusion d’émissions originales telles que Cette année-là (Marc Labrèche), Format Familial (Sébastien Diaz et Bianca Gervais), Moi j’mange (Stéphane Bellavance) et l’excellente série documentaire sur la pêche aux homards La course folle.

Du côté de Radio-Canada, devant la crise mondiale, l’équipe d’On va se le dire, magazine piloté par Sébastien Diaz, a concocté des émissions cette semaine où tous les sujets abordés seront en lien avec la COVID-19 : la couverture médiatique à travers le monde, le service du resto à domicile, l’anxiété, l’école à la maison, le civisme pendant la crise, par exemple.

Drag queens et cinéma

Du côté de TVA, l’émission Salut, Bonjour ! attirera sans doute un peu plus de fidèles qu’à l’habitude. Cette semaine, Vincent Graton, Yannick de Martino, Michel Côté, Réal Bossé et Rémy Girard comptent au nombre d’invités de Gino Chouinard. Et surtout, il s’agit d’une occasion de découvrir, si ce n’est déjà fait, les hilarants segments de l’humoriste Sam Breton.

Deux filles le matin rediffusera demain, à 10 h, son émission spéciale sur la COVID-19. La vedette de District 31 Geneviève Schmidt siégera aux côtés de Marie-Claude Barette pour les émissions de mardi et mercredi, consacrées respectivement aux animaux de compagnie et à l’univers des drag queens.

La chaîne V mise sur le cinéma en après-midi avec deux films. Cette semaine, les longs métrages Le surfeur d’à côté (2018) et Un tueur à nos trousses (2017) sont au programme.

Voilà de quoi patienter en attendant vos séries favorites en fin de soirée.

À surveiller dimanche

La Voix

Après une ronde d’auditions à l’aveugle qui nous a fait découvrir de nouveaux talents, il faut maintenant faire place à l’élimination. Ça commence ce soir, avec la première ronde des duels. TVA/19 h

Rocky II : La revanche

Fans de Rocky Balboa, le film classique de 1979 sera diffusé dès 16 h 45 à V. Le célèbre boxeur remonte sur le ring pour prendre sa revanche face au champion Apollo Creed. V/16 h 45

La vraie nature

Après avoir montré un côté de lui plus vulnérable à 1res fois il y a deux semaines, Julien Lacroix se confiera de nouveau avec émotions à La vraie nature, ce soir. L’humoriste le plus en vue de sa génération a séjourné au chalet avec Marguerite Blais et Ève Landry. TVA 21 h 15

En chiffres

8277 : Nombre d’épisodes totaux que compte la série Top Modèles, diffusée depuis 33 ans sur CBS aux États-Unis.