Soulever et déplacer une maison en hiver

Pour diverses raisons, votre résidence doit quitter son emplacement en plein hiver? Un seul conseil: faites affaire avec une équipe d’experts!

Le soulèvement et le déplacement de maison est plus rare durant la saison froide, mais il est toutefois réalisable lorsqu’on est bien équipé et bien préparé. «C’est le même travail qu’en été, mais avec quelques différences», explique Maxime Robin, propriétaire de l’entreprise Déplacement de bâtiments JMD. Il se rend toujours sur place avant de soulever et déplacer une maison afin de bien étudier la situation. Les propriétés ne sont pas toutes rectangles ou carrées. Certaines ont un agrandissement, une chambre allongée, une galerie et un patio qui doivent suivre aussi. «On ne peut pas donner un prix juste en regardant des photos!»

Photo Courtoisie Déplacement de bâtiments JMD

Pourquoi en hiver?

Monsieur Robin ne s’en cache pas: idéalement, lui et son équipe aiment mieux attendre le temps chaud pour faire ce travail particulier. Mais parfois, la maison doit s’en aller au beau milieu du mois de février! Quelques raisons expliquent ces activités hivernales. Il peut s’agir d’une expropriation de la demeure, la propriété est inhabitable ou un entrepreneur veut rapidement l’enlever pour en reconstruire une neuve sur le même terrain. La personne pourrait simplement vouloir la soulever pour préparer les lieux afin de refaire la fondation. Dans ce cas-ci, on guette généralement l’arrivée d’une température plus douce!

Déneigez

Il est important de déneiger l’entrée, la cour et bien sûr le contour de la maison pour rendre le travail plus facile et praticable. Les tâches se compliquent en hiver lorsque le déneigement n’est pas adéquat, puisque la maison est moins accessible. «Il faut aussi faire des pauses quand il fait trop froid: on se gèle les mains à moins 20!» signale M. Robin. Les travailleurs doivent être prudents à cause de la glace, du froid et de la neige. Il y a aussi des revêtements plus fragiles, comme la brique ou la pierre : on peut lever la maison, mais avec beaucoup de précaution. Sans compter que tout l’équipement et le mobilier doivent suivre lors d’un soulèvement, comme par exemple la cheminée qui s’étend du sous-sol jusqu’au grenier...

Précision et savoir-faire

Soulever et déplacer une maison ne se fait pas en claquant des doigts! L’équipe de professionnels doit faire preuve de rigueur et d’habileté. Il s’agit d’un travail très technique. Pour lever la résidence, des trous seront souvent effectués dans le solage. «On fait des cages de bois au sous-sol, de 4 pieds par 4 pieds, et on met des rouleaux», indique M. Robin. L’équipement devra minutieusement être mis à niveau pour ensuite soulever la maison. Une fois la maison dans les airs, l’équipe d’excavation s’occupe de la fondation qui sera, par exemple, réduite en poussière. Le béton prendra souvent la direction d’un centre de récupération.

Petits ajustements

Devant l’ampleur de l’ouvrage, les clients se posent bien des questions, notamment concernant les fenêtres: est-ce que les vitres vont casser? «Non elles ne cassent pas! Il y aura peut-être un petit jeu dans les cadres, ou dans les portes, mais on les rajuste avec un tournevis», assure M. Robin. Il est très rare que l’habitation sera endommagée. On verra peut-être une petite fissure dans le gypse, mais on refait les joints et la peinture tout simplement. «Les clients sont avisés: on soulève quelque chose de très lourd, mais rassurez-vous, la maison ne craque pas plus en hiver!»

Enlevez les bibelots

Lors d’un déplacement, l’eau et l’électricité seront coupées, mais la maison peut encore être meublée. Si c’est le cas, rangez les bibelots, décrochez les photos aux murs et attachez les meubles massifs pour qu’ils demeurent en place. Toutefois, dans le cas d’un soulèvement seulement, elle peut demeurer telle quelle, sans apporter de grand changement. Une fois levée à 9 ou 10 pieds dans les airs, l’entrepreneur fait ses travaux de solage en dessous. La personne peut habiter sa maison même si elle est hissée à plusieurs pieds du sol. «On fait aussi des chalets et des garages aussi», ajoute M. Robin.

Les coûts varient, mais il faut s’attendre à débourser plusieurs milliers de dollars. Pour une maison carrée avec une fondation de 4, 5 ou 6 pieds, la durée des travaux peut se faire en une journée. C’est plus long durant l’hiver: les employés doivent parfois se réchauffer quelques minutes dans leur machine avant de retourner dans le froid!