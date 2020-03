Un rouge délicat et gorgé de fruit

Domaine des Huards, Cheverny 2016, Le Pressoir

25,55 $ - Code SAQ : 11154021 – 12,5 % - 2 g/L – Biodynamie

J’avais goûté cette cuvée de Jocelyne et Michel Gendrier l’été dernier. Même vin, même millésime, impression légèrement différente. Je l’avais beaucoup aimé, mais je trouvais qu’il lui manquait ce petit je-ne-sais-quoi des autres années. Quelques mois plus tard, tous les éléments semblent en place et je me régale !

Le Pressoir est composé en grande partie de pinot noir (80 %), complété de gamay, cultivés en biodynamie à Cheverny, une appellation peu connue, située entre la Loire et les forêts de la Sologne. Un excellent rouge qui déploie l’élégante souplesse du pinot noir, doublée de l’éclat fruité du gamay, dont il présente aussi les parfusm de poivre frais moulu. Léger, coulant et facile à boire, comme un vin de soif, sans être dépourvu de profondeur. Vraiment, il a tout pour se faire aimer. Et vous le trouverez encore meilleur si vous le servez frais, autour de 14-15°C.

Santé !

$$ ½ - ★★★★



