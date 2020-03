Une recette pour créer votre propre désinfectant

Les autorités sanitaires sont formelles : la collaboration de tous sera nécessaire pour endiguer l’éclosion de la COVID-19.

Cela implique de se laver les mains des dizaines de fois par jour, surtout après avoir visité des lieux publics.

Le lavage fréquent des mains avec du savon est la meilleure option pour tuer les micro-organismes.

On devrait privilégier le lavage des mains avec savon et eau courante, mais une solution de type Purell est adéquate «la plupart du temps, sauf quand on manipule des sécrétions respiratoires», selon la Dre Quach-Thanh.

Si vous souhaitez fabriquer votre propre gel antibactérien pour les mains, voici la recette maison de Louise Robitaille, alias Madame Chasse-Taches

Avec un peu de chance, vous avez déjà les ingrédients à la maison ou vous pourriez encore les trouver en magasin.

Dans une petite bouteille, mélangez :

1/3 de tasse (75 ml) de glycérine végétale

1/2 de tasse (125 ml) d’alcool à friction (Isopropanol) 99 %

Quelques gouttes d’huile essentielle à la lavande

Finalement, n’oubliez pas de désinfecter ces objets avec un tampon démaquillant et de l’alcool à friction à 70 % :

Les téléphones

Les claviers d’ordinateur

Les poignées de porte

Les manettes de jeux vidéo et de télé

Les robinets

Les commutateurs

Les mesures préventives sont votre meilleur outil!