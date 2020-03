Visites interdites dans les hôpitaux, CHSLD et résidences pour aînés privées Legault aux 70 ans plus : Restez chez vous

Tout faire pour protéger nos aînés. C’est le nouveau mantra du gouvernement du Québec, qui interdit désormais les visites dans les hôpitaux, CHSLD et résidences privées pour personnes âgées.

• À lire aussi: Le Québec en état d’urgence sanitaire

• À lire aussi: [EN DIRECT SAMEDI 14 MARS] Toutes les nouvelles sur la pandémie COVID-19

• À lire aussi: Québec ferme ses installations de loisir et de vie communautaire

«Il faut, comme société, qu'on soit capables de tout faire pour protéger nos personnes qui sont plus âgées, a lancé François Legault.

M. Legault recommande également à toutes les personnes de plus de 70 ans, et à toutes les personnes qui sont immunodéficientes de rester à la maison et d’éviter de sortir. La décision de santé publique est basée sur le taux de mortalité très élevé chez les personnes plus âgées.

«Donc, pendant un certain nombre de semaines, jusqu'à ordre contraire, on demande à toutes les personnes au Québec qui ont 70 ans ou plus de ne pas sortir — à moins que ce soit vraiment, là, nécessaire — de rester chez elles», a lancé le premier ministre.

Plus de détails à venir...

Taux de mortalité de la Covid-19 en Chine, par tranche d’âge (données fournies par le gouvernement du Québec) :