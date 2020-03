Vous partez cet hiver? Protégez bien votre maison!

Vous avez eu la bonne idée d’aller dans le sud pendant une longue période, vous éloignant ainsi du froid hivernal. N’oubliez pas de sécuriser votre maison avant d’aller vous dorer au soleil...

Faire preuve de vigilance est très important lorsqu’on planifie un départ prolongé. Il ne faut pas crier sur tous les toits, et particulièrement sur les réseaux sociaux, que nous partons longtemps, ce qui implique que notre maison sera inoccupée. Cette information pourrait attirer l’attention de gens malintentionnés. Sans tomber dans la paranoïa, on demeure discret: «Ce n’est pas le temps d’aller se vanter sur Facebook en disant qu’on part deux mois se réchauffer en Floride», prévient Pierre-Olivier Fortin, conseiller en communication chez CAA-Québec. Si vous partagez de belles photos de vous au soleil, soyez au moins évasif, sans donner de détail sur la durée de votre périple.

Avant de partir...

Afin de bien préparer votre maison, voici quelques précautions à prendre: «On va fermer l’entrée d’eau principale et aussi celle pour la laveuse», signale M. Fortin. On ne touchera pas à l’électricité pour assurer un minimum de chauffage qui devrait se situer environ à 15 degrés. Par contre, vous pouvez débrancher l’alimentation électrique du chauffe-eau. Les portes et les fenêtres de la maison, du garage et du cabanon doivent évidemment être bien fermées et verrouillées. Au besoin, on ajoute une barre de fer ou un bâton de bois dans le cadrage pour bloquer les ouvertures. Si vous en avez un, n’oubliez d’armer votre système d’alarme avant de quitter les lieux.

Simulez votre présence

Visuellement, il ne faut pas que ça paraisse qu’il n’y a personne dans votre habitation. Vous devez simuler la vie et le mouvement à l’intérieur en utilisant par exemple les lumières. Si vous êtes équipé en domotique, une minuterie préprogrammée pourrait ainsi activer les lampes et les luminaires de façon aléatoire dans les pièces de la maison. De temps en temps, une lumière s’allumerait et se refermerait dans la cuisine, puis au deuxième étage et ainsi de suite... Faites la même chose à l’extérieur: un bon éclairage incandescent qui démarre à l’improviste dans la cour fera fuir les visiteurs indésirables.

Un précieux gardien

Photo Pixabay

Faites appel à une personne de confiance durant votre absence! Votre gardien – que ce soit votre voisin, votre ami ou votre beau-frère – représente un allié très important qui aura le mandat de s’occuper de votre résidence. Par exemple, même si la gratte passe déjà dans votre cour, votre gardien devra déneiger les marches de votre balcon. «Il ramassera votre courrier et ne laissera pas les journaux et les diverses publications s’entasser sur votre perron», ajoute M. Fortin. Pensez toujours à feindre votre présence dans les moindres détails: le bac à déchets, que vous avez laissé sur le coin de la rue avant de partir, sera remis à sa place par les bons soins de votre gardien... Il peut même se stationner dans votre cour ou utiliser votre propre voiture pour la déplacer durant le jour. À l’intérieur, il arrosera vos plantes et fera le tour des pièces pour vérifier que tout va bien et qu’il n’y a pas de dégât d’eau. Dans ce cas-ci, vous seriez vite avisé!

Prévenez vos assurances

Votre assureur habitation va même vous demander d’avoir une personne de confiance qui vient chez-vous de temps en temps. «C’est important de les prévenir lorsqu’on quitte pour une longue période. Pour eux, il s’agit d’un risque supplémentaire», explique M. Fortin. Il ajoute qu’une assurance ordinaire assure des « risques ordinaires»: normalement, il y a quelqu’un qui vit dans une maison qu’on assure. «S’il n’y a personne pour une période prolongée, ce n’est plus un risque ordinaire», dit-il. Il se passe quelque chose et votre compagnie n’a pas été prévenue? Elle pourrait refuser de vous assurer, surtout s’il n’y a pas un minimum qui a été prévu pour surveiller la maison. Afin d’avoir l’esprit tranquille, avertissez votre assureur.

Copiez vos données

Malgré toutes vos bonnes précautions, un brigand s’introduit dans votre propriété et vole notamment votre ordinateur. Heureusement, vous aviez fait plusieurs enregistrements de votre disque dur et vous aviez même laissé une copie à votre boulot, ce qui est très judicieux. Vos données sont tellement importantes: qu’il s’agisse de vos photos ou de vos vidéos, vous emmagasinez votre vie à l’ordi! Sans compter qu’il y a un risque de vol d’identité aussi. Vous serez dédommagé pour votre ordinateur, mais vous ne retrouverez plus jamais son contenu qui a beaucoup plus de valeur que la simple machine!