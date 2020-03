Au temps du coronavirus

Dimanche dernier, j’étais dans un Paris qui s’accommodait avec une certaine insouciance de la COVID-19. Quelques mesures élémentaires de prudence sans plus d’appréhension s’affichaient dans les lieux publics. Les serveurs au restaurant ou les chauffeurs de taxi temporisaient les craintes en assimilant la situation aux années précédentes face à l’influenza.

Nous avons quitté une France qui semblait quiète pour arriver dans un chez nous qui basculait dans l’alerte générale. En moins d’un temps de vol d’avion Paris-Montréal, nous passions de l’attentisme à l’intervention radicale de l’État. Tout un choc pour le voyageur qui goûtait, la veille, les délices de Paris !

Gouvernement bienveillant

Si les autorités françaises ont tardé à intervenir plus vigoureusement face à la menace virale, le Québec a fait tout autrement en ne laissant pas la situation s’envenimer, malgré le peu de cas d’infection recensés. Le premier ministre a fait le pari que toutes les mesures mises en place ralentiront la propagation de la maladie et permettront à nos centres hospitaliers de mieux affronter la situation.

On peut espérer que l’avenir lui donnera raison à la lumière de l’expérience française. Malgré sa proximité avec l’Italie, le président Macron a attendu pour mettre en place des mesures plus drastiques qui contreraient la propagation du virus.

Bien que nos autorités locales appellent à des restrictions sur l’arrivée de voyageurs étrangers par la voie des airs, il ne faudrait pas négliger le transport terrestre venant du sud de la frontière. Dans le contexte actuel, ce sont beaucoup plus les visiteurs étatsuniens qui peuvent rendre le contrôle de la propagation du virus très aléatoire. Le président Trump s’avère incapable de gérer avec rationalité la crise sanitaire chez lui, et son pays dispose d’un système de santé inégalitaire qui multiplie les laissés-pour-compte et élève les risques de contamination.

Solidarité limitée

Il était prévisible que face à une telle crise sanitaire, on fasse appel à la solidarité et à la compréhension des gens pour des restrictions imposées qui briment les libertés fondamentales. Dans une telle conjoncture, le collectif doit prendre le dessus sur les impératifs individuels. La nature humaine est cependant plus complexe, et la solidarité a ses limites.

De façon générale, les gens se plient de bonne grâce aux exigences énoncées par les autorités. Isolement, non-rassemblement et abandon des visites dans les centres de soin sont suivis à la lettre. Malheureusement, il y a des comportements qui rappellent les mesquineries observées durant la crise du verglas, malgré les performances Bouchard-Caillé. Le premier ministre Legault et son directeur de la santé publique n’auront pas plus d’influence, aujourd’hui, que le duo Bouchard-Caillé en 98 sur les resquilleurs ou les peurs paniques de la population.

Il se trouvera toujours des profiteurs de catastrophe pour accaparer les ressources et les revendre à prix d’or, ce qui les rend évidemment méprisables. Toutefois, la cohue dans les épiceries fait ressortir l’inclination au chacun pour soi dans les mécanismes de survie.

Pas facile, la solidarité !