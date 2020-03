Ça ne s'améliore pas pour Alexander Romanov

Le CSKA Moscou entamera le deuxième tour des éliminatoires de la Ligue continentale (KHL), mercredi, mais l’espoir du Canadien de Montréal Alexander Romanov ne figure véritablement plus dans l’équation.

Après n’avoir été utilisé que pendant 3 min 16 s et 3:07 aux matchs 2 et 3 de la série face au Torpedo de Nijni Novgorod, le défenseur de 20 ans a été sollicité seulement six fois au quatrième et dernier duel.

Romanov a obtenu 2:42 de temps de glace en quatre présences au premier engagement, puis 1:09 en période médiane, pour un total de 3:51. Il a été cloué au banc pour le reste du match, que le CSKA a remporté 3 à 2 en prolongation pour avancer au tour suivant.

Pendant ce temps, l’ancien défenseur du Tricolore Nikita Nesterov a totalisé un temps de glace de 21:46.

Il a été rapporté et fortement spéculé que le choix de deuxième tour du CH en 2018 s’exilera Amérique du Nord en vue de l'automne. Un des plus jeunes joueurs de l'effectif à Moscou, Romanov a inscrit sept points en 43 matchs en saison régulière, sa deuxième en KHL.

Le patineur de 5 pi et 11 po et 185 lb a également amassé six points et présenté un différentiel de +6 en sept affrontements au dernier Championnat mondial de hockey junior, lors duquel il a disputé le match de la médaille d’or avec une blessure à une main.

Le CSKA a rendez-vous avec le Dynamo au deuxième tour des séries pour ce qui sera une confrontation 100% moscovite.