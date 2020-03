Cinémas : Un coup dur, dit Vincent Guzzo

L’homme d’affaires montréalais Vincent Guzzo juge « frustrant » que le gouvernement du Québec « s’en prenne à l’industrie du divertissement » en cette période de pandémie.

« On a le droit d’aller se saouler parce que la SAQ est ouverte, on a le droit de se geler parce que les magasins de pot sont ouverts, mais on n’a pas le droit d’aller voir un film », a déploré le propriétaire de Cinémas Guzzo dimanche en entrevue au Journal de Montréal.

Le gouvernement du Québec venait d’ordonner la fermeture jusqu’au 30 mars des commerces, bibliothèques, musées, théâtres, salles de spectacles et cinémas, piscines, spas, saunas et parcs aquatiques, lieux récréatifs tels que les stations de ski, bars et discothèques, cabanes à sucre et toutes autres installations à vocation similaire.

M. Guzzo dit néanmoins « comprendre la logique » du gouvernement et se conformera aux directives imposées par Québec. Sa dizaine de cinémas tournaient déjà au ralenti depuis quelques jours, de nombreux québécois ayant réduit leur fréquentation de lieux publics.

Le fait que la sortie de films très attendus comme le nouveau « Mulan » de Disney et le prochain James Bond ait été reportée a aussi contribué à des résultats décevants dans les derniers jours, selon lui. « Depuis deux jours et demi, on était à 25 % de notre chiffre d’affaires. Ce n’est pas comme si on faisait de l’argent. Mais je continue à croire que ça créait un divertissement, que ça offrait un changement d’idée pour les gens à la morosité actuelle. »

M. Guzzo a eu la chance de s’entretenir avec le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon. Il s’est dit « rassuré » par les discussions tenues avec lui pour la suite des choses, notamment en matière d’aide financière potentielle pour les entreprises affectées.