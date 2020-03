Coincés en Espagne jusqu’au 2 avril

L’insouciance des vacances s’est rapidement envolée pour un couple de retraités, sur la Costa del Sol, en Espagne, depuis le 26 février.

Interpellés par la directive du gouvernement canadien de rentrer plus rapidement au pays, André Nolin et Lucie Morin ont regardé les options pour revenir à Montréal plus tôt que le 2 avril, jour prévu de leur retour. Mais Air Transat n’offre aucun vol direct avant cette date.

« On nous dit de revenir, mais on ne reviendra pas en kayak. On est prêt à attendre, mais est-ce qu’on va pouvoir partir le 2 avril ? Est-ce que l’aéroport sera fermé ? », questionne Mme Morin.

Pas question pour le couple de se lancer dans les vols avec escale, de peur d’être encore plus exposé au virus. Qui plus est, le prix des vols a explosé. Et le duo se sent en sécurité, confiné dans leur appartement. « On ne prend aucun risque », assure M. Nolin.