Coronavirus: le cirque à la maison pour divertir les familles québécoises

La troupe de cirque FLIP Fabrique rend disponible l’intégralité de son spectacle Féria – L’attraction sur son site web, pour permettre aux familles québécoises en quarantaine de se divertir.

Ce spectacle extérieur d’une durée de 55 minutes a été produit à l’été 2019, à la place Jean-Béliveau de Québec. Il raconte l’histoire d’une bande de jeunes idéalistes indisciplinés en cavale à bord d’un corbillard qui finissent par se retrouver dans un parc d’attractions abandonné.

Pour Bruno Gagnon, directeur général et artistique de l’organisation, le fait de partager Féria – L’attraction avec le grand public aidera le monde des arts à survivre à la crise de la COVID-19.

«En se serrant les coudes tous ensemble et en restant solidaires, la culture va s’en sortir, j’en suis convaincu. La culture est un besoin et a besoin de votre appui», affirme-t-il.

Des artistes au chômage

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, FLIP Fabrique a dû annuler 31 spectacles à travers le monde et en reporter trois autres. Malgré tout, l’organisation a décidé de salarier ses artistes, leur permettant d’avoir accès à l’assurance chômage.

«Tous les artistes de cirque et du milieu culturel n’ont pas cette possibilité-là, nous pensons fort à eux aujourd’hui», déplore M. Gagnon.

Il invite la population à continuer d’acheter des billets de spectacles et de consommer de la culture le plus possible pour assurer la pérennité de cet art.