COVID-19: heureux de ne pas avoir de parents en CHSLD

Des aidants naturels s’estiment chanceux de pouvoir continuer à s’occuper de leurs parents qui demeurent toujours dans leur maison, maintenant que les visites sont interdites dans les centres d’hébergement pour aînés.

« Si ma mère vivait encore, je l’aurais sortie de son CHSLD pour l’amener à la maison et m’en occuper », a soutenu Danielle Beaudoin, au lendemain de la recommandation du gouvernement d’isoler les personnes de 70 ans à leur domicile et d’interdire les visites dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et les résidences pour aînés.

Mme Beaudoin, ses sœurs et son frère s’occupent désormais de leur père, Guy Beaudoin, 92 ans, qui demeure toujours dans sa maison de Laval.

Être prudent

« On est chanceux qu’il reste encore dans sa maison. À date, on ne s’est pas restreint [d’aller le visiter] parce que personne n’a de symptômes. On évite déjà d’aller le voir quand on est malade », explique Mme Beaudoin, qui s’occupait déjà de cuisiner des repas pour son père et de faire ses commissions.

« Je ne m’en fais pas trop pour l’isolement. Des fois, je suis trois ou quatre jours sans voir mes enfants, mais je sais qu’ils sont toujours là pour moi et que je peux compter sur eux quand j’en ai besoin », a précisé Guy Beaudoin.

Bien qu’il ne soit pas complètement isolé, ce dernier affirme que lui et ses proches seront prudents.

Recommandations plausibles

De son côté, Guy Lafond est fier de pouvoir encore être aux côtés de sa mère, qui aura 93 ans le 24 mars.

« Ce sont de recommandations plausibles qui se basent sur des statistiques. Ma mère n’est pas isolée, mais on fait attention. On veut lui offrir les meilleurs soins possible », a indiqué M. Lafond qui, avec ses frères et sœurs, veille sur leur mère.

Il a précisé que cette dernière demeure toujours dans sa maison d’Outremont, est toujours active, qu’elle avait cuisiné une soupe pas plus tard que samedi, mais qu’elle éviterait probablement de se rendre au café du coin comme elle en a l’habitude.

Du côté du gouvernement, on rappelle avoir « demandé aux personnes de 70 ans et plus de demeurer à domicile, autant que possible ».

« Concernant les personnes qui ne respectent pas les directives, il s’agit d’une question de responsabilité civile et de protection. [...] Nous en appelons à la solidarité de l’ensemble des Québécois », a laissé savoir, par courriel, le cabinet de la ministre des Aînés et des Proches aidants.

– Avec Arnaud Koenig-Soutière, Le Journal de Québec