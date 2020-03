COVID-19: les conservateurs critiquent le gouvernement Trudeau

Le Parti conservateur du Canada a lancé des flèches envers le gouvernement de Justin Trudeau au sujet du dépistage du COVID-19 chez les gens arrivant au pays de l’étranger.

• À lire aussi: Frontières: le Bloc somme Trudeau d’agir

• À lire aussi: Frontières: Legault s’impatiente envers Trudeau

• À lire aussi: Le fédéral critiqué pour sa gestion de la crise

Il estime que le fédéral n’applique pas suffisamment les mesures renforcées aux aéroports, aux ports et aux postes-frontière avec les États-Unis pour endiguer cette pandémie.

«Les reportages indiquant que des Canadiens revenant de voyages internationaux ne sont pas correctement testés à l’aéroport ou invités à s’isoler pendant 14 jours sont extrêmement préoccupants et il faut immédiatement remédier à la situation. Il ne suffit pas que le gouvernement annonce une politique. Il doit aussi assurer qu’elle est appliquée et que le personnel de première ligne a les ressources et les appuis nécessaires», ont déclaré le porte-parole en matière de Santé des conservateurs Matt Jeneroux, ainsi que celui pour les questions de sécurité civiles Pierre Paul-Hus.

Ils reprochent au gouvernement son manque de leadership dans la gestion de cette crise.