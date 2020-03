COVID-19: un cas chez les Canucks de Vancouver

Le groupe Canucks Sports & Entertainment (CSE), qui possède notamment les Canucks de Vancouver, a annoncé dimanche qu’un membre de l'organisation avait été infecté par la COVID-19.

«Plus tôt [dimanche], les employés que Canucks Sports & Entertainment ont appris qu’un membre de notre personnel à temps plein a été déclaré positif à la COVID-19, a indiqué Trent Carroll, directeur général des opérations. L’individu reçoit des soins, suit les procédures pour une quarantaine de 14 jours et se sent mieux. Tous les gens qui ont été en contact avec cette personne ont été informés et se sont placés en quarantaine préventive.»

«Conséquemment, la compagnie sera fermée [lundi] et les employés se préparent au télétravail lorsque c’est possible. Nous recevons actuellement une marche à suivre des autorités de santé locales pour les prochaines étapes.»

CSE a également expliqué que les tâches quotidiennes de l'employé en question ne le plaçaient pas en contact avec les partisans, les joueurs ou le personnel des opérations hockey.