COVID-19: voici la liste des lieux fermés au Québec

Mesure exceptionnelle, pratiquement jamais vue au Québec, le premier ministre du Québec, François Legault a ordonné dimanche la fermeture de la majorité des lieux publics de la province dans un contexte de pandémie de la COVID-19.

Fermeture des lieux publics culturels et de loisir jusqu’au 30 mars particulièrement ceux fréquentés notamment par les jeunes et les touristes dans le contexte du retour de la semaine de relâche et de la fermeture des écoles et CPE et garderies.

Voici la liste des lieux touchés par ces nouvelles mesures

CULTURE

Photo Annie T. Roussel

Bibliothèques

Musées

Théâtres

Salles de spectacle

LOISIRS

Photo d'archives Agence QMI

Piscine, spas, saunas, aquaparcs

Lieux récréatifs incluant les stations de ski, mégaparc, centre de trampoline

Cinémas et arcades

Centre d’entraînement, gym, salle de danse, spinning, zoomba, yoga.

Arénas

Centre de soccer intérieur

Zoo

Aquarium

RESTAURATION

Photo Fotolia

Fermeture des bars et discothèques

Fermeture complète des restaurants offrant les buffets et les cabanes à sucre

Les restaurants doivent permettre une distanciation. À cet effet, nous recommandons de respecter un maximum de 50% de la capacité de ces lieux

Le take-out et les services à l’auto demeurent permis.

