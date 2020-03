Crise du coronavirus: le calme plat dans le métro de Montréal

Les stations de métro étaient beaucoup moins achalandées qu'à l'habitude au cours des derniers jours à Montréal.

La fermeture des écoles, des universités, des garderies et de plusieurs commerces et lieux publics, tout comme les incitatifs au télétravail, ont visiblement fait baisser le nombre de gens qui doivent se déplacer en empruntant le transport en commun.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Dimanche matin, la station Berri-UQAM était très calme, mais quelques personnes prenaient tout de même le métro.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Si quelques-unes d'entre elles étaient munies de masques et de gants, d'autres se promenaient mains nues et n'hésitaient pas à toucher aux barres d'appui et à diverses surfaces dans les wagons, malgré les nombreux avertissements du gouvernement qui demandent aux gens de faire attention de ne pas accidentellement contaminer d'autres personnes.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Rappelons que malgré son achalandage, le métro de Montréal ne fait pas partie des infrastructures qui doivent fermer car il est jugé essentiel aux déplacements d'une grande partie de la population, notamment les travailleurs du domaine de la santé.