Dernière soirée de bingo sur la rue Masson

Malgré les recommandations répétées du gouvernement du Québec qui rappelle aux personnes âgées de rester le plus possible à domicile, plus d’une centaine d’entre elles étaient réunies dimanche soir dans une salle pour profiter d’une dernière soirée de bingo.

« On ferme pour au moins 14 jours à partir de maintenant, et on ne sait pas encore quand est-ce qu’on va rouvrir », selon Réjeanne Poitras qui travaillait dimanche chez Bingo Masson, dans l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie.

« Pas pris de chance »

Le Bingo Masson s’est cependant assuré de ne pas dépasser les 200 visiteurs, de façon à respecter les normes gouvernementales.

« On a arrêté de vendre une demi-heure avant le début du bingo, parce que ça continuait à entrer. On n’a pas pris de chance. Il y aurait eu beaucoup plus de gens, mais on a gardé le nombre en bas de 200 », soutient Mme Poitras.

Samedi, Loto-Québec avait annoncé la décision de cesser ses activités de bingo en réseau. Il s’agit d’une « mesure préventive supplémentaire », pour aider à freiner la pandémie, a expliqué le porte-parole de Loto-Québec, Patrice Lavoie.

