Et les snowbirds

HALLANDALE | On n’a jamais vu un samedi soir de mi-mars aussi tranquille dans le resto-bar fétiche Frenchie’s de Hallandale. Depuis deux jours, les annulations se multiplient et je me demande bien combien de golfeurs se présenteront aujourd’hui au tournoi des proprios, Martin Tremblay et Richard Papineau, au club Woodland.

Au début de la semaine, on prenait la situation avec un sourire en coin en disant : « Manquer de papier de toilette ici ou au Québec, c’est quoi la différence ? » Hier, les deux gouvernements ont lancé un message clair : « Rentrez au pays pendant que les vols commerciaux fonctionnent encore. » Les snowbirds ne sont pas nerveux, mais ils réalisent, à 3000 km de chez eux, que la situation n’est pas une petite panique isolée.

Photo courtoisie

Ceux qui doivent rentrer en voiture sentent moins l’urgence en se glissant l’excuse que le virus est moins virulent à la chaleur. Dolorès Dallaire et Germain Gilbert, d’Alma, ne paniquent pas, mais rentreront au Lac au cours de la semaine prochaine en bagnole, et leur copain, Jean Boivin, en fera autant par avion.

Ronald Jacques de Lévis est dans la catégorie des pas nerveux, de ceux qui ne quitteront pas la Floride plus tôt ou plus tard. Son ami Jacques Turcotte, lui, capote sur la Bourse. Il en parle aux deux phrases.

Photo courtoisie

Un cas spécial, celui de Lise Longchamp. Ce matin, elle attend sa fille Lyne qui rentre d’une semaine de croisière. Celle-ci doit donc se placer en isolement dès sa descente du bateau. Comment alors rentrer au Québec en voiture ? À la même table, Michel Choquette, propriétaire de la fromagerie La Chaudière de Lac-Mégantic, doit revenir rapidement parce que les ventes sont en hausse rapide et inattendue, mais lui aussi doit auparavant se placer en quarantaine.

LES COMMERCIAUX

Photo courtoisie

Solange Rouleau et Guy Boisclair, propriétaires de l’Auberge Godfroy, voient plus que quiconque que le phénomène frappe partout. Ils sont ici dans leur magnifique maison de Park Lake, mais ils sont aussi bien informés des annulations qui s’accumulent à leur hôtel de Bécancour.

Roger Gareau, commerçant automobile bien connu en Abitibi, lui, ne s’énervera pas et il terminera son séjour hivernal comme prévu. Son chum, Marcel Bouchard, affirme ne s’être jamais lavé les mains aussi souvent que depuis deux jours.

Le Frenchie’s demeure un excellent baromètre, et le patron, Martin Tremblay, voit et comprend ses clients. Des gens âgés dans la soixantaine et plus qui sont aussi des grands-parents, mais...

MARTIN TREMBLAY NE COMPREND PAS

« Pas fort, le premier ministre Legault, m’a dit le patron du Frenchie’s. S’il est un endroit où les gens âgés les plus à risque sont en sécurité, c’est bien ici. On lit partout que le virus meurt à 26 degrés, et les gouvernements demandent aux gens de s’en aller au froid alors qu’en Floride, on dépasse les fameux 26 degrés presque tous les jours. » Martin et sa blonde, Célyne Landry, resteront à la chaleur floridienne tant qu’ils le pourront et sur la plage au gros soleil si possible.

Et moi, ti-Pit Beaudry qui devait faire un show le lundi 23, ce sera devant ma blonde et le personnel... si je suis encore ici. J’en doute, Monsieur Legault. À 28 degrés, t’as envie de sourire.