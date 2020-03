États-Unis, boîte de Petri

Faire des contrôles aux frontières pour voir si les gens qui les franchissent sont malades, c’est une bonne idée. Les fermer, même à quelques pays plus problématiques, ça ne sert pas à grand-chose.

Donald Trump a marqué les esprits en bannissant les voyageurs européens, sauf que c’est complètement inutile, alors que la contamination est déjà sur le terrain aux États-Unis.

Éclosion en cours

L’éclosion est notamment en cours dans l’État de Washington et dans plusieurs villes de l’État de New York. En Ohio, selon les autorités de santé publique, 1 % de la population pourrait être infectée. Ça, ça se passait déjà quand Trump disait qu’un vaccin s’en venait et que la maladie disparaîtrait au printemps et ça n’arrêtera pas avec les républicains qui disent que tout est la faute de la Chine. Le bilan dépasse 2500 cas. Il y en avait 1000 mardi.

Les États-Unis ont réagi beaucoup trop tard à la crise et, en plus, leur société est mal structurée pour l’affronter. Les gens défavorisés qui n’ont pas d’assurance ne pourront pas se faire soigner quand ils auront des symptômes. En plus, c’est eux qui ne pourront pas manquer un des trois emplois qu’ils doivent occuper pour arriver, beaucoup dans la restauration et l’entretien ménager.

En gros, les États-Unis constituent présentement une boîte de Petri à ciel ouvert de 327 millions d’habitants avec laquelle le Canada partage une frontière de 6400 km. La joie.

Pas commode

Fermer les frontières, ça semble commode quand ça concerne des pays que l’on n’aime pas ou qu’on juge négligeables, comme la Chine, l’Iran ou l’Italie. Par contre, quand il s’agit de notre plus important partenaire économique, un pays que l’on visite souvent, ça l’est moins.

Bref, fermer les frontières pour endiguer le virus, oubliez ça. Ça n’arrivera pas et il est trop tard pour ça. Les snowbirds ont commencé à rentrer.