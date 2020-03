Frederic Bastien cesse sa campagne à la chefferie du PQ

Le candidat à la chefferie du Parti québécois (PQ) Fréderic Bastien a mis sur pause sa campagne et a proposé le report de la course au leadership en raison de l'épidémie du coronavirus.

«Pour ma part je cesse mes annonces liées à la course et je pense que la date du scrutin et des mises en candidature doivent être remises à plus tard», a écrit M. Bastien sur sa page Facebook dimanche matin.

«Si nous allons de l’avant en ce moment, nous aurions l’air de l’orchestre qui jouait de la musique sur le pont du Titanic juste avant le naufrage. Ce sera un exercice de futilité totale», a-t-il ajouté en affirmant que le monde affronte présentement une crise «sans précédent depuis la grippe espagnole de 1918-1919».

M. Bastien a aussi appelé les politiciens à mettre de côté la partisanerie pour se rallier derrière le leadership du premier ministre François Legault, le temps de traverser la période de la pandémie. «Il est impératif de suivre les consignes qui sont données par Monsieur François Legault, dont je salue l’excellent travail à ce jour», a-t-il fait valoir.

L'aspirant-chef péquiste a d'ailleurs apporté son soutien à la demande de M. Legault, qui réclame un durcissement des frontières pour tenter de ralentir la propagation du virus.