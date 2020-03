Coronavirus: Justin Trudeau promet de l’argent pour les familles

Souriant, vêtu pour affronter un dimanche frisquet, Justin Trudeau est sorti à l’extérieur de sa résidence pour s’entretenir avec notre chef d’antenne Pierre Bruneau, car il doit demeurer en isolement puisque son épouse Sophie Grégoire est atteinte de la COVID-19.

Le premier ministre soutient être en contrôle face à la crise du coronavirus et promet de l’aide pour les familles qui écopent déjà au Québec et au Canada. Des écoles sont fermées, des entreprises roulent au ralenti et le virus qui se propage entraîne déjà de nombreux confinements au pays. Plusieurs parents devront donc demeurer à la maison. Le gouvernement sera là pour eux, assure Justin Trudeau.

«Il y aura peut-être des semaines, des mois de difficultés économiques et nous enverrons de l’argent aux ménages, aux familles qui en auront besoin, pour ceux qui n’auront pas accès à l’assurance-emploi, aux allocations pour les familles», soutient le premier ministre.

«Nous allons être là pour aider les familles. Nous sommes prêts à le faire. Nous aurons une grande marge de manœuvre pour les familles», appuie Justin Trudeau.