La tournée de la pièce «J'aime Hydro» interrompue en France

Les artisans de la pièce «J'aime Hydro» ont dû mettre fin à une courte tournée en France en raison de l'épidémie de coronavirus.

• À lire aussi: Coronavirus: François Legault ordonne la fermeture des bars, des gyms et des cinémas

• À lire aussi: Loto-Québec débranche ses appareils de loterie vidéo

• À lire aussi: COVID-19: 11 nouveaux cas au Québec, plus de 300 au Canada

Arrivés en France les 6 et 7 mars, les huit membres de l'équipe de la pièce de théâtre devaient présenter J'aime Hydro à quatre reprises, a expliqué l'actrice et dramaturge Christine Beaulieu au Journal de Québec dimanche.

Or, la pièce n'a finalement pu être présentée qu'à trois reprises à Nantes. Une quatrième représentation qui était prévue à Evry a dû être annulée. Or, celle-ci devait se tenir devant des diffuseurs, dans l'espoir d'ouvrir les portes à d'autres présentations de la pièce ailleurs en France et en Europe.

L'équipe de «J'aime Hydro» devait rentrer au pays le 22 mars, mais reviendra finalement lundi.

Pour sa part, Christine Beaulieu a dû se résoudre à annuler un voyage à Singapour qu'elle devait faire après la tournée de «J'aime Hydro» en France.

– Avec les informations de Kathryne Lamontagne, Journal de Québec