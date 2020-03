[VIDÉOS] Revivez la première ronde des Duels de «La Voix»

Alex Burger a prouvé, lors de la première ronde des duels à La Voix, dimanche soir, à TVA, qu’il était capable d’assurer, quel que soit le défi qu’on lui propose. Sur la chanson Ces montagnes de Philémon Ciméon, face à Maxime Lapointe, il a fait preuve d’assurance, de justesse et de créativité pour défendre sa place à l’émission.

Pierre Lapointe a vu juste en jumelant Alex Burger et Maxime Lapointe pour la phase des duels. «On est auteurs-compositeurs-interprètes, on chante en français et on a, tous les deux, un amour profond pour la musique québécoise. Le calibre était similaire, avec des ressemblances artistiques» a détaillé le premier.

Mais le choix de la chanson n’a pas été unanime immédiatement pour les deux candidats. «Dans le répertoire de Philémon, c’est certainement la chanson qui marchait le mieux avec le concept de duel/duo. Mais c’était quand même tout un défi, et je ne peux pas dire que j’étais vraiment dans ma zone de confort», a confié Alex Burger.

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA

Écoute et conseils

Comme son coach pensait qu'il avait l’air fragile en répétition, le chanteur a expliqué sa démarche. «En fait, j’essayais d’écouter la chanson, d’analyser et de comprendre, précise-t-il. Mais c’est comme quand tu écoutes les Rolling Stones et que tu te dis que c’est facile à faire. Quand tu essaies ensuite de la refaire, tu t’aperçois que ce n’est finalement pas aussi facile. À la première répétition, j’écoutais et j’essayais de prendre mes marques. Je n’étais pas vraiment stressé, j’essayais de comprendre l’univers dans lequel on s’en allait.»

Confiance grandissante

La prestation s’est révélée très intéressante, et l'artiste était plutôt satisfait, sans pour autant déborder de confiance. «Pierre semblait content à la fin de notre duel. On n’était pas dans une dynamique de confiance extrême. Maxime et moi, on voulait surtout faire un beau duo ensemble. Au-delà de la compétition, on voulait que le numéro soit bon et que ça passe bien à la télé.»

Après avoir participé à deux reprises aux Francouvertes, et ensuite au festival de la Chanson de Granby, Alex Burger n’était au départ pas convaincu de vouloir tenter sa chance à «La Voix».

«Je me sens de plus en plus à l’aise. Il y a des participants véritablement intéressants dans l’aventure. On m’avait prévenu que tout le monde était vraiment sympathique. Et avec Pierre Lapointe, on est dans le même univers, on parle le même langage. J’ai maintenant hâte de voir la répercussion que ça va avoir quand je vais aller faire mes spectacles ou que je vais sortir de la musique originale.»

Mais avant ça, Alex Burger va poursuivre son aventure dans l’équipe de Pierre Lapointe, et peut-être jusqu’en finale...

Gabrielle Nogue, 24 ans, Montréal

Allison Daniels et Gabrielle Nogue ont dû s’affronter sur la chanson Vivante de France D’Amour, choisie par Garou. «Je n’avais jamais chanté en français auparavant, a expliqué Gabrielle. J’ai eu un accident quand j’étais plus jeune, et il y a beaucoup de lettres que je ne suis pas capable de prononcer comme les "h", "g" ou "j". En français, il y en a beaucoup et ça s’entend quand je chante. C’est un complexe que j’ai depuis des années, et on est toujours plus critique envers nous-même. Je le remarque davantage que les autres.»

La chanteuse a toutefois indiqué qu’elle a pris des moyens pour surmonter son complexe. «Je suis allée voir un orthophoniste et j’ai commencé à travailler là-dessus. On verra ce que ça va donner.»

«La Voix» est une expérience qui amène beaucoup de nouveautés dans la vie de Gabrielle. «Je ne chante jamais en français, je n’ai jamais fait de duo, et j’étais donc un peu intimidée au départ, car tout était nouveau pour moi. Garou m’a donné un conseil très important. Il m’a dit que la seule personne qui pouvait me nuire, ce serait moi-même. C’est quelque chose que j’ai vraiment retenu.»

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA

Garou a choisi de garder Allison, mais Cœur de pirate a volé Gabrielle à sa grande surprise. «Elle ne s’était pas retournée à mon audition à l’aveugle, mais elle m’avait fait des beaux commentaires.»

Joffré Charles, 23 ans, Gatineau

Joffré Charles et Katrine Sansregret ont livré une magnifique prestation sur la chanson Gravity. «C’est une chanson que j’écoute depuis quelques années, a confié le jeune chanteur de 23 ans. J’ai toujours rêvé de la chanter, mais je me disais que je n’avais pas les capacités de chanter ça. Finalement, c’était vraiment un plaisir. Il y avait une très belle complicité entre Katrine et moi. J’ai beaucoup appris avec elle. C’était même un honneur pour moi de chanter avec elle, j’ai beaucoup appris à ses côtés.»

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA

Ce duel a finalement été une véritable partie de plaisir pour lui. «Je ne pouvais être plus heureux. J’étais aussi très ému. Il n’y avait aucun stress. J’étais fier d’avoir pu mettre en pratique tous les conseils que Marc m’a donnés durant les répétitions. Je me sentais vraiment bien.»

Joffré confirme avoir été soulagé de voir que Marc souhaitait aussi sauver Katrine. «J’adore Katrine, et ça me tentait de passer encore du temps avec elle, dans la même équipe.»

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA

Marc Devigne, 35 ans, Toronto

Garou a choisi une chanson difficile et relativement peu connue pour le duel entre Gabriel Langelier et Marc Devigne, Prince of the Universe de Queen. «Je n’avais jamais entendu parler de cette chanson, même si je connaissais évidemment le groupe, a indiqué Marc Devigne. J’étais assez craintif au départ, je ne comprenais pas ce choix. Mais j’ai vu que c’était un peu la même chose pour Gabriel. Il a commencé à apprécier le choix de chanson plus vite que moi. Ça m’a pris beaucoup plus de temps pour me retrouver dans cette histoire.»

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA

Finalement, le chanteur originaire de Toronto a décidé de profiter de sa chance de chanter sur la scène de La Voix. «Je ne voulais pas gaspiller cette chance. J’ai donc changé mon état d’esprit et j’ai profité des conseils de Garou. Il m’a donné beaucoup plus confiance pour interpréter ce type de chanson.»

COURTOISIE OSA IMAGES ET TVA

Garou a toutefois choisi de poursuivre l’aventure en gardant Gabriel dans son équipe, mais Cœur de pirate a sauvé Marc Devigne in extremis. «Je pensais vraiment que c’était fini pour moi. Dans ma tête, j’étais déjà sorti du jeu. J’ai alors entendu la foule crier, mais je ne savais pas ce qui se passait. Je me suis retourné et j’ai vu Charles me faire signe de revenir sur la scène. Je ne comprenais pas trop. J’ai alors vu l’inscription «sauve» devant Garou. Honnêtement, j’aurais été un peu déçu si cette prestation avait été ma dernière. Je voudrais chanter au moins une chanson qui me correspond davantage pour montrer au public québécois ce dont je suis capable.»

Voici d'autres prestations de la première ronde des Duels

Équipe Marc Dupré

Joffré Charles, 23 ans, Gatineau

Katrine Sansregret, 15 ans, Saint-Hubert (sauvé)

Jason Valentino, 32 ans, Montréal

Équipe Garou

Gabriel Langelier, 36 ans, Boucherville

Marc Devigne, 35 ans, Toronto (sauvé)

Allison Daniels, 25 ans, Québec

Équipe Pierre Lapointe

Heidi Jutras, 33 ans, Drummondville

Alex Burger, 29 ans, St-Hyacinthe

Malia, 29 ans, Montréal (volé)

Équipe Cœur de pirate

Clerel Djamen, 28 ans, Montréal

Clément Jacques, 34 ans, Rivière-Éternité

Gabrielle Nogue, 24 ans, Montréal (volé)