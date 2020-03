Les bars de Montréal sont déserts un vendredi soir

Peur de contracter la COVID-19, limitation à 250 personnes par établissement ou incertitude économique ? Les bars de Montréal, qui sont habitués de faire des affaires d’or le vendredi soir, ont été presque désertés par leur clientèle, selon ce qu’a pu constater Le Journal. L’inquiétude se fait sentir chez les tenanciers.

« Je comprends pourquoi on impose toutes ces mesures et c’est bien qu’on prenne la situation au sérieux. Mais c’est mieux de ne pas durer longtemps, parce qu’économiquement, je pense que ça va tuer plus d’entreprises que de gens, ici », laisse tomber Mathieu Guérit, copropriétaire du Club Peopl, sur le populaire boulevard Saint-Laurent, où il y avait selon lui « trois fois moins de personnes que d’habitude ».

Si quelques établissements ont carrément décidé de fermer temporairement leurs portes en raison de la pandémie, comme le New City Gas ou les 2 Pierrots, d’autres ont décidé de tenter leur chance.

Le Journal s’est rendu dans la nuit de vendredi à samedi à différents bars de la métropole pour prendre le pouls.

La limite prise au sérieux

Tous avaient espoir que la clientèle serait au rendez-vous malgré la crainte du coronavirus.

Parmi les endroits visités, tous faisaient un compte strict à la porte du nombre de clients, mais aucun n’était proche du chiffre magique de 250 personnes.

À la fouille des fêtards, la plupart des portiers avaient des gants de latex, par mesure d’hygiène.

« Normalement, un vendredi, j’ai entre 800 et 850 personnes. Présentement, je suis à 143. Je m’attendais à avoir 500 personnes et à devoir refuser des gens. J’avais pour 1300 personnes de réservations et beaucoup ont annulé. Ça va être tough », affirme Shawn Galego Do Couto, gérant au Rouge Bar, qui parle d’une « gestion de crise ».

« Les loyers vont continuer de devoir se payer. J’espère qu’il y aura de l’aide adéquate offerte aux commerçants, parce que je me dis que plusieurs vont peut-être devoir fermer [voir autre texte]. C’est vraiment inquiétant pour l’économie. On va suivre ça de près », renchérit Mathieu Guérit.

Un peu plus loin sur Saint-Laurent, même situation au Don B Comber, où on était loin d’avoir atteint la capacité maximale, vers minuit.

« Il faut comprendre qu’il y a une incertitude. Les gens ont un budget de sorties et s’ils ne savent pas s’ils vont travailler, ils vont préférer demeurer à la maison. Y’a peut-être une peur du virus, mais on prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la propreté », a indiqué le copropriétaire Jeff Boyce.

« Nous, on n’a pas peur du virus. Ça ne va pas nous empêcher de sortir et d’avoir du fun », a témoigné un client réuni avec plusieurs de ses amis, Mickael Rossignol, 21 ans.

Mais plusieurs jeunes semblent penser différemment, ayant déserté les bars, alors que moins d’une centaine de personnes se trouvaient à l’Apt. 200, normalement bondé.

Du jamais-vu

« Honnêtement, en sept ans, je n’ai jamais vu le boulevard Saint-Laurent aussi tranquille un vendredi soir », fait valoir Audrey Lessard, responsable de la sécurité à l’Apt. 200.

Même phénomène sur la rue Sainte-Catherine, qui était peu animée contrairement à son habitude. Les gens se faisaient rares sur les trottoirs.

La capacité du Kampai Garden est de 526 personnes. Vendredi, environ 150 clients s’y étaient déplacés.

« Un vendredi, normalement, on a de la misère à avancer, les gens se marchent sur les pieds. Là, j’ai dû réduire de mon staff, je n’ai jamais opéré avec si peu de gens. Il n’y a même pas de DJ présentement », a souligné Arnaud Nadeau, l’un des copropriétaires de l’endroit.

« Mieux que rien »

Celui-ci se montrait tout de même satisfait, alors qu’il disait s’attendre à encore moins de fêtards.

« Oui, c’est draconien comme mesure, mais c’est pour le bien de tous. J’ai une pensée pour tout le monde, ça va avoir un bon impact sur tous », ajoute M. Nadeau, voulant demeurer confiant.

Plus loin sur la rue Saint-Catherine, dans le Village gai, le Club Unity constatait lui aussi une baisse de l’achalandage.

« C’est certain que ce n’est pas notre meilleur vendredi, mais c’est mieux que rien », philosophe François, le gérant.

« Il faut que la vie continue », lancent des tenanciers

Le président de l’Union des tenanciers de bars du Québec craint les effets sur l’économie des mesures gouvernementales et de la COVID-19. Il appelle à de l’aide immédiate.

« On s’inquiète beaucoup. Les employés ont besoin d’être payés, mais on va les payer avec quoi ? C’est une catastrophe, un cercle vicieux qui va affecter tout le monde, a soutenu Peter Sergakis. On est en train de détruire l’économie au complet et de créer un problème aussi gros que le virus. »

Propriétaire de plusieurs bars et restaurants à Montréal, il déplore une chute des revenus « excessivement drastique », allant de 60 à 70 %.

Message positif

« J’ai parlé avec plusieurs tenanciers aujourd’hui [samedi], l’inquiétude est partout. Ils font tout pour l’hygiène, ils redoublent d’efforts pour nettoyer et désinfecter, pour que les gens viennent à leur établissement », a affirmé M. Sergakis.

Il demande que Québec vienne en aide aux tenanciers de bars et aux restaurateurs, puis qu’on envoie un « message positif » à la population.

« La santé est la priorité. Il faut que le gouvernement dise aux gens de prendre toutes les précautions nécessaires et de faire attention. Mais aussi que la vie continue et qu’il ne faut pas s’empêcher de vivre. Sinon l’économie va crasher, le monde n’aura plus d’argent », a lancé M. Sergakis.

Allègement fiscal

Le groupe A5 Hospitality, qui possède parmi les bars les plus populaires de Montréal comme le Kampai Garden, l’École Privée, le Flyjin, l’Apt. 200 ou le Gypsy Kitchen+Bar, dit aussi s’inquiéter de la situation.

« Certains bars ont été fermés déjà pendant quelques jours, et sont rouverts, mais à capacité limitée afin de respecter les consignes gouvernementales. C’est une évidence que cette situation va générer des pertes d’achalandage, donc de revenus », a précisé Patrick Hétu, fondateur et chef de l’exploitation de A5 Hospitality.

On assure avoir renforcé « toutes les consignes d’hygiène et de santé avec notre personnel ».

Par exemple, si un employé présente des symptômes, même légers, il sera forcé de rester à la maison.

« S’il y a un gros impact économique, espérons qu’il y aura allègement fiscal et aide gouvernementale si nous devons nous rendre là. C’est l’effet domino. Ça représente beaucoup d’années de travail, construire des entreprises, et beaucoup de travailleurs qui ont besoin d’un revenu. Ce n’est pas uniquement nous qui en subirons l’impact », a conclu M. Hétu.