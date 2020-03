Les Titans ne voudraient pas de Tom Brady

Les Titans de Tennessee ne figureront pas parmi les équipes à soumettre une offre au quart-arrière Tom Brady lorsque le marché des joueurs autonomes s’ouvrira dans la NFL, semble-t-il.

C’est ce qu’a indiqué le réseau ESPN, dimanche. La chaîne sportive américaine a plutôt avancé que les Titans cherchent à s’entendre avec le pivot Ryan Tannehill, qui était responsable de leur attaque en 2019 et qui deviendra également joueur autonome.

Celui-ci avait été acquis des Dolphins de Miami en mars 2019 et a amorcé la dernière campagne comme substitut. Lors de la sixième semaine d’activités, il a remplacé Marcus Mariota derrière le centre et n’a pas déçu. En effet, il a mené les siens en finale de l’Association américaine et a été le récipiendaire du retour de l’année dans le circuit Goodell.

De son côté, Brady est le joueur autonome le plus convoité de la prochaine cuvée, lui qui semble vouloir quitter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, et ce, après une association de 20 saisons. Le détenteur de six bagues du Super Bowl serait dans la mire des Raiders de Las Vegas, des Chargers de Los Angeles et des Buccaneers de Tampa Bay, notamment.

Le marché des joueurs autonomes de la NFL est censé s’ouvrir mercredi prochain, mais il est toujours possible que le tout soit repoussé en raison de la pandémie mondiale de coronavirus qui sévit présentement.