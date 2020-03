Rudy Gobert se porte mieux

Le joueur du Jazz de l’Utah Rudy Gobert, qui a été fortement critiqué sur ses agissements avant d’être testé positif à la COVID-19 la semaine dernière, a annoncé dimanche que ses symptômes diminuaient.

«Je me sens mieux chaque jour grâce aux gens dédiés de l’Utah, d’Oklahoma City et de tous les gens qui m’entourent, a-t-il dit dans un message vidéo publié sur le compte Twitter de la NBA. J’aimerais remercier tous les gens qui m’ont appuyé et qui m’ont envoyé de l’énergie positive. Ça signifie beaucoup [pour moi].»

Gobert a été le centre de l’attention médiatique, lundi, quand il avait touché tous les microphones des journalistes lors d’un point de presse pour se moquer de la situation entourant la pandémie de coronavirus. Or, il a été diagnostiqué de la maladie mercredi.

Il aurait également été négligent dans le vestiaire en touchant ses coéquipiers. Ainsi, Donovan Mitchell, qui évolue également avec le Jazz, a également été infecté.

«Je veux également rappeler à tous de continuer à se laver les mains fréquemment avec de l’eau et du savon, d’essayer d’éviter de toucher votre visage et bien sûr, d’éviter les contacts avec les gens qui ne sont pas nécessaires», a ajouté Gobert.

«J’aurais aimé avoir pris la situation plus au sérieux et j’espère que tout le monde le fera, parce qu’on peut le faire tous ensemble.»