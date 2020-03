Sur les pas d’une mère désespérée

D’aussi loin qu’on se souvienne, l’écrivaine française Claire Castillon ne s’est jamais gênée pour nous ébranler d’une manière ou d’une autre. Marche blanche en est le parfait exemple.

Pour celles et ceux qui n’ont encore jamais lu les romans ou les recueils de nouvelles de Claire Castillon, une mise en garde s’impose : incroyablement habile pour décrire en peu de mots le quotidien souvent glauque de ses personnages, cette écrivaine française trouve toujours le moyen de bousculer ou de tournebouler ses lecteurs. Ce qui vaut aussi pour ce très court récit, qui met en scène une mère dont la petite fille a été kidnappée 10 ans plus tôt à l’issue d’une partie de cache-cache.

Le 23 janvier 2008, dans un parc presque désert, Hortense a en effet déniché bien malgré elle la meilleure des cachettes : les bras d’un homme malintentionné, qui l’ont emportée si loin de ses parents qu’aucun flic n’a jamais pu la retrouver.

À un doigt de la folie

Tel qu’on peut s’en douter, pareille tragédie ne s’oublie pas du jour au lendemain. Malgré tout le temps écoulé, le père continue ainsi à coller des avis de recherche partout dans la région. Quant à la mère, pas une seconde ne passe sans qu’elle ne pense à Hortense. C’est simple, elle la voit partout. Et pas seulement dans sa tête ! Le jour où de nouveaux voisins s’installeront dans la maison d’en face, elle sera d’ailleurs rapidement persuadée d’une chose : l’adolescente de 14 ans qui vient d’emménager de l’autre côté de la rue ne peut être que sa fille.

Une histoire qui se dévore les mâchoires crispées. Car plus on en saura, plus on aura peur de découvrir le fin mot de l’affaire.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

La femme révélée

Pendant 31 ans, la femme révélée du titre s’est appelée Eliza. Mais depuis qu’elle a fui les États-Unis en laissant derrière elle mari et enfant, elle se fait appeler Violet. Elle repartira ainsi de zéro dans le Paris d’après-guerre et pendant qu’elle se démènera pour réussir à survivre, on découvrira peu à peu ce qui l’a amenée à abandonner son fils et à s’exiler aussi loin. Une belle histoire.

La boîte de Pandore

Ici, point de fourmis, de chats ou de micro-humains. En faisant place à un professeur d’histoire du nom de René Toledano, l’écrivain français Bernard Werber nous convie plutôt à un étonnant voyage. Invité à monter sur scène au cours d’un spectacle intitulé Hypnose et mémoires oubliées, René sera en effet hypnotisé... et très surpris de constater que les vies antérieures existent et qu’il en aurait déjà vécu plusieurs. Oui, un sujet amusant !

Sur la piste de Sherlock Holmes

Tous les fans de Sherlock Holmes savent que ce mythique détective britannique fumait la pipe, qu’il jouait à l’occasion du violon et qu’il vivait au 221b Baker Street. Mais si on tient vraiment à marcher sur ses traces, ce livre abondamment illustré nous permet de découvrir tous les restaurants, tous les hôtels, tous les clubs et toutes les villes du monde où il aurait mis les pieds. Une très agréable façon de voyager !

Sel gras acide chaleur

Aux États-Unis, cette toute nouvelle bible culinaire s’est vendue comme des petits pains chauds. La raison ? En revenant sur les quatre grands éléments basiques de la cuisine (le sel, le gras, l’acide et la chaleur), elle nous apprend à préparer absolument tout ce qu’on veut avec l’assurance que ce sera délicieux ! Pour ne rien gâcher, les illustrations sont sympas, les textes sont vivants et côté recettes, presque toutes sont très simples à suivre.

Frissons garantis

Les fantômes de Reykjavik

L’an dernier, avec Ce que savait la nuit, on a pu faire la connaissance d’un tout nouveau personnage : Konrad, un policier à la retraite encore assez en forme pour mener ses propres enquêtes. Lorsque des amis de sa regrettée épouse lui demanderont de les aider à retrouver leur unique petite-fille, Konrad finira donc par accepter. La petite-fille en question, qui s’appelle Danni, a cependant 20 ans. Et si ses grands-parents sont aussi inquiets à son sujet, c’est parce qu’ils ont récemment découvert qu’en plus de se droguer, Danni servait de mule...

Esprit es-tu là?

Tout comme dans le premier opus de la série, Konrad se retrouvera vite avec deux autres affaires totalement différentes sur les bras. La première concernera directement son père qui, bien des années plus tôt, a été assassiné à coups de couteau devant les grilles d’un abattoir de Reykjavik. Un meurtre qui n’a jamais cessé de hanter Konrad et qui, grâce à l’intervention d’une spirite, pourrait peut-être enfin être élucidé. Quant à la seconde affaire, elle est infiniment plus triste : une fillette qui se serait noyée en 1961 dans le lac de Tjörnin sans que personne n’en sache plus sur les circonstances de ce drame. Oui, un autre très bon In